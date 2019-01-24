همکاری ائمه جماعات دانشگاههای علوم پزشکی در تدوین برنامه های دینی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت دانشجویی و فرهنگی وزارت بهداشت (مفدا)، محمد مهدی بحرالعلوم رییس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت در نشست ائمه جماعات دانشگاه‌های علوم پزشکی کشور برگزاری این نشست را تجربه موفق همکاری مرکز قرآن و عترت با دیگر نهادهای فرهنگی دانست و ابزار امیدواری کرد که در آینده شاهد رونق بیشتر اقامه نماز در دانشگاه‌های علوم پزشکی باشیم.

بحرالعلوم با اشاره به آمارهای موجود در زمینه اقامه نماز در دانشگاه‌های علوم پزشکی افزود: در حال حاضر بر اساس آمارها، استقبال از فعالیتهای دینی از جمله نماز، آموزشهای قرآنی و جشنواره ها در دانشگاه‌های علوم پزشکی رو به رشد است اما مطلوب نیست و امیدواریم در آینده به وضعیت مطلوب‌تری دست پیدا کنیم.

وی به برگزاری این نشست در بهمن ماه و چهلمین سالروز انقلاب اسلامی اشاره کرد و گفت: برای گرامیداشت این ایام لازم است مخاطبین نسبت به آنچه محتوای اصلی این انقلاب بود و آنچه رمز پیروزی آن بود توجیه و آگاه باشند.

رئیس مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت تاکید کرد: قرآن بن مایه این انقلاب است و ما برگزاری این نشست را در چهل سالگی انقلاب به فال نیک می‌گیریم.

بحرالعلوم تصریح کرد: از ابتدای سال جاری علاوه بر فعالیت های قرآن و عترت در وزارت بهداشت، فعالیت های مرتبط با نماز و امر به معروف و نهی از منکر نیز به مرکز قرآن و عترت واگذار شده است. قرابت این موضوعات با یکدیگر برای شما آشکار است. بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته در مرکز قرآن و عترت وزارت بهداشت بر امر اقامه نماز تاکید ویژه‌ای داریم.

وی از حاضران در جلسه خواست در امر تدوین برنامه های دینی وزارت بهداشت با مرکز قرآن و عترت همکاری کنند و گفت: اکنون در آستانه تدوین برنامه های سال ۹۸ هستیم و علاقمندیم در تدوین این برنامه از نظرات نیروهای تاثیر گذار در ارتقاء فعالیت های دینی استفاده کنیم.