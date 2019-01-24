بررسی توسعه همکاری سینمای ایران و چین

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد سینمایی فارابی، در دیدار با اعضای هیأت مدیره و تیان یان یو مدیر شرکت توسعه فرهنگی ژوجیان چین با رائد فریدزاده معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی، بر همکاری‌های مشترک تأکید شد و طرفین راه‌های رسیدن به اهداف مختلف را بررسی کردند.

تبلیغات برای معرفی هرچه بیشتر سینمای ایران به بازار عمومی رسانه‌ای و سینمای چین به منظور دسترسی به اکران گسترده، ایجاد جشنواره اختصاصی برای نمایش محصولات هنری و تجاری ۲ کشور، استفاده از بازار نمایش غیرسینمایی چین برای محصولات ایرانی، ایجاد ارتباط با پخش کننده‌های بزرگ چینی جهت کسب کد مالکیت معنوی برای فیلم‌های ایرانی و حمایت از پخش آثار، حمایت و انتقال تجربیات جهت ساخت شهرک‌های سینمایی پیشرفته، انتشار کتاب‌هایی درباره سینمای ایران توسط نویسندگان و ناشران چینی به منظور درک فرهنگ ایرانی از زاویه دید چینی‌ها از جمله اهدافی بود که در این جلسه از سوی مدیران شرکت توسعه فرهنگی ژوجیان چین با معاونت بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی بررسی شد.

رائد فریدزاده دبیر شورایعالی بین‌الملل سینما و معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی در این دیدار بر امضای تفاهم‌نامه فرهنگی بین دولت‌های ۲ کشور تأکید کرد و افزود: این تفاهم نامه که مراحل اولیه آن طی شده و در آستانه امضا از طرف روسای سازمان‌های سینمایی ۲ کشور است، تسهیل کننده بسیاری از مراودات سینمایی و در عین حال مجوزی برای رفع محدودیت‌های عمومی نمایش فیلم‌های خارجی در چین خواهد بود.

وی ادامه داد: امیدواریم به فاصله کوتاهی پس از امضای این تفاهم‌نامه با جدیت بیشتری در زمینه همکاری‌های مشترک بین ۲ کشور گام برداریم.

معاون امور بین‌الملل بنیاد سینمایی فارابی همچنین پیشنهاد طرف چینی درباره افتتاح مرکزی برای معرفی سینمای ایران در ماکائو را قابل تأمل و بررسی خواند و توضیح داد: به محض دریافت پیشنهاد مشخص از طرف چین با همکاری نهادهای ذیربط روی آن کار خواهیم کرد.

مصطفی احمدی مسئول بخش تولید مشترک بنیاد سینمایی فارابی نیز در این نشست پیشنهاد طرف چینی بر شروع مذاکرات مشخص درباره تولیدات مشترک را با ارزش خواند و بر ارائه طرح‌های مشخص با سازوکار اجرایی روشن با حفظ مواضع فرهنگی مشترک تأکید کرد.

شرکت توسعه فرهنگی ژوجیان با شعبه‌های که در گوانگجو و ماکائو دارد، مسئول برگزاری جشنواره‌های مختلف در چین است. این شرکت با در اختیار داشتن موسسات انتشاراتی و همین طور روابط مستحکم با شبکه‌های کابلی تلویزیونی و پخش کنندگان معتبر سینمایی در صورت ایجاد ارتباط می‌تواند مسیر دستیابی سینمای ایران به بازار بزرگ کشور چین را تسهیل کند.