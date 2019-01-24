ترک مسئولیت مهندسی می تواند عواقب کیفری داشته باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان گلستان، سیدرضا سید حسینی اظهار کرد: حقوق شهری یک حقوق عمومی است و امنیت و آرامش افراد جامعه را شامل می شود و اگر مهندسان مسئولیت ها و نظارت ها را درست انجام دهند، شهری براساس الگوهای پیشرفته ساخته خواهد شد که شهروندان از امنیت و بهداشت روانی برخوردار و در این صورت از وقوع بسیاری از جرائم هم جلوگیری می شود.

سیدحسینی در ادامه با اشاره به این موضوع که ترک مسئولیت ضمان آور است و اگر کسی مسئولیتی بر عهده داشته باشد و آن مسئولیت را ترک کند در قبال هر خسارت مادی و معنوی که به اشخاص یا اموال آن ها وارد می شود، ضامن است، افزود: این ضمانت مسئولیت مدنی و کیفری است. لذا مهندسی حرفه مهمی است که مهندسان جوان که تازه وارد حرفه مهندسی شده اند باید دقت لازم را داشته تا در آینده با مشکل مواجهه نشوند.

وی همچنین با بیان این موضوع که نباید پرونده ها به کمیسیون ماده ۱۰۰ ارجاع شود خاطر نشان کرد: از ابتدا باید جلوی تخلفات را بگیرید. این که کاری با تخلف به اتمام برسد و در نهایت با ارجاع به کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جریمه مشکل به ظاهر حل و فصل شود با شهرسازی جدید سازگار نیست. باید برای حل این مشکل به فکر چاره باشید. همه این موارد باید مد نظر قرار گیرد شهرداری باید وارد عمل شود و از ابتدا پیشگیری کند شورای انتظامی سازمان هم باید با مهندسان متخلف برخورد کند.

سیدحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شیوه نامه ابلاغی وزیر سابق راه و شهرسازی تاکید کرد: طی نامه ای به شهرداری اجرای آن شیوه نامه را فعلا منتفی اعلام کرده ایم تا با توجه به مسائل پیش آمده در مورد آن کارشناسی های لازم صورت بگیرد.

وی با بیان این که سازمان نظام مهندسی ساختمان و اداره کل راه و شهرسازی گلستان و شهرداری سه رکن اصلی و مرتبط با هم در حوزه ساخت و ساز هستند، افزود: این سه نهاد باید با همکاری هم و دست در دست یکدیگر مشکلات را حل کنند نه این که در هنگام مواجهه با مشکلات صورت مسئله را پاک کنند. پاک کردن صورت مسئله نه تنها مشکل را حل نمی کند بلکه بر مشکلات می افزاید.