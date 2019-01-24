اعضای هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی کردستان انتخاب شدند

به گزارش خبرنگار مهر، با برگزاری دومین دوره انتخابات هیئت مدیره انجمن هنرهای نمایشی شعبه کردستان، مازیار قبادی، فاتح بادپروا، حمیدرضا احمدی کردستانی، امیر زارع زاده و علیرضا اسماعیلی به عنوان اعضای اصلی و شهرام میرزایی و امید اکبر به عنوان اعضای علی البدل به عضویت هیئت مدیره این تشکل درآمدند.

در این دوره از انتخابات حمیدرضا احمدی کردستانی، علیرضا اسماعیلی، امید اکبر، سیدفاتح بادپروا، صابر دلبینا، امیر زارع زاده، بهاالدین عزیززاده، مازیار قبادی، سامان مهران و شهرام میرزایی خود را برای ترکیب هیئت مدیره جدید این انجمن کاندید کردند.

در این انتخابات تعداد ۲۳ گروه نمایشی متشکل از ۱۲۷ رای دهنده حضور داشتند که ۱۰ نفر کاندید عضویت در ترکیب هیئت مدیره جدید انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه کردستان شدند که با انصراف بهاالدین عزیززاده رقابت در بین ۹ کاندیدا انجام شد.

با اتمام شمارش آرای ماخوذه به ترتیب آقایان مازیار قبادی با ۷۵ رای، فاتح بادپروا با ۷۴ رای، حمیدرضا احمدی کردستانی با ۷۲ رای، امیرزارع زاده با ۶۸ رای و علیرضا اسماعیلی با ۶۵ رای به عنوان اعضای اصلی و شهرام میرزایی با ۵۸ رای و امید اکبر با ۴۶ رای به عنوان اعضای علی البدل به عضویت هیئت مدیره این تشکل درآمدند.

براساس انتخابات انجام شده، همچنین فریدون احمدی نیز با ۶۹ رای به عنوان بازرس جدید انجمن هنرهای نمایشی کردستان انتخاب شد.

سرپرست معاونت امور هنری، سینمایی و سمعی بصری اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان در این دوره از انتخابات انجمن هنرهای نمایشی ایران شعبه کردستان، اظهارداشت: امیدواریم ماحصل برگزاری این انتخابات موجب تعالی تئاتر استان بیش از پیش باشد.

سامان احمدی با بیان اینکه اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی تسهیل گر امور هنرمندان و جامعه فرهنگ و هنر است، افزود: افرادی که امروز در این انتخابات منتخب شدند به مدت دو سال مسئولیت انجمن هنرهای نمایشی استان را عهده دار هستند.

وی با بیان اینکه ۱۳۰ نفر در این انجمن عضویت دارند، گفت: امروز شاهد حضور ۷۶ نفر از اعضای گروه های نمایشی استان و ۵۱ وکیل در این محفل هستیم که در مجموع ۱۲۷ برگه رای در بین حاضرین توزیع شد.