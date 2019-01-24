به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی اسراء، اعضای همایش ریحانه النبی با حضور در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء با آیت الله العظمی جوادی آملی دیدار و گزارشی از اقدامات صورت گرفته جهت برگزاری این همایش به این استاد برجسته حوزه ارائه کردند.

آیت الله جوادی آملی در این دیدار بیان داشت: شما چون در زمینه معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها، قدم جامع برداشتید، این تلاش شما از مرزهای ملی و منطقه‌ای خواهد گذشت و بین المللی خواهد شد.

وی ابراز داشت: وقتی از وحی و عقلانیت وحیانی سخن به میان می‌آید، سخن می‌تواند جهانی شود.

این مفسر قران کریم ادامه داد: کسی اجازه حرف زدن درباره زن و مقام او را دارد که او را آفریده باشد و وقتی به کلام خدا مراجعه کنیم می‌بینیم که خداوند در قرآن نمی‌فرماید نمونه زنان خوب، حضرت «مریم» است، بلکه می‌فرماید نمونه مردم خوب، حضرت «مریم» است، یعنی اعم از جامعه زنان و مردان، این حرف باید جهانی شود.

وی با بیان اینکه زن خوب نمونه مردم خوب است، ابراز داشت: زن خوب نمونه مردم خوب است، چه اینکه مرد خوب نیز نمونه مردم خوب است، قرآن اینگونه سخن می‌گوید زیرا عظمت انسان به روح اوست و نه پیکر او، خداوند هم از روح خود در وجود مرد و زن یکسان دمیده است و روح مجرد است و مجرد نه مذکر است و نه مونث؛ زن یا مرد بودن برای پیکر انسان است.

آیت الله جوادی آملی ادامه داد: هیچ‌کس نمی‌گوید آزادی، عدل، تقوا و این مسائل مذکر است یا مونث، چرا که یک حقیقت مجرد متعالی، مذکر و مونث بودن بر نمی‌دارد.

وی اظهار داشت: جامعه را عاطفه می‌گرداند و زن صاحب این ویژگی است و صله ارحام که مورد تأکید دین قرار گرفته است، بر اساس عاطفه مادر بنا شده است چرا که رحامت از مادر است.

مرجع تقلید شیعیان با اشاره به جایگاه و مقام زن ابراز داشت: خداوند این هنر را به زن داد که رحامت و صله رحم از راه او سامان پذیرد، پس زن این عظمت و جلال را دارد و از این فرصت همایش باید بیشترین استفاده در تبیین این مسائل صورت گیرد.

وی در مورد جایگاه و رسالت حقیقی زن در فرهنگ اسلامی بیان داشت: زنان به حوزه‌های علمی ورود پیدا کنند و به کارهایی که در شأن آنها نیست، ورود نکنند.