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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۱۲

برای دوره یازدهم؛

شیوه نامه آزمون های المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

شیوه نامه آزمون های المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شد

شیوه نامه آزمون های یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در حیطه های ۶ گانه اعلام شد.

به گزارش خبرنگار مهر، یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور مردادماه ۹۸ برگزار می شود و آزمون غربالگری این المپیاد در فروردین ۹۸ برگزار خواهد شد.

اسامی دانشجویان از سوی دانشگاه ها و دانشکده ها باید در اول اسفندماه ۹۷ به دبیرخانه المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی اعلام شود و به همین منظور شیوه نامه آزمون ها از سوی مدیریت امور نخبگان و استعدادهای درخشان وزارت بهداشت به دانشگاه ها اعلام شد.

در این شیوه نامه دانشگاهها باید بر اساس هر حیطه مشخص آزمون های غربالگری را برگزار کنند.

دانشجویان در بازه زمانی ۴ تا ۶ اسفند ۹۷ می توانند با مراجعه به سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی در المپیاد ثبت نام کنند و پس از آن در آزمون غربالگری متمرکز یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور (مرحله اول آزمون انفرادی) که از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی و دانشگاه های علوم پزشکی مجری، ۲۲ فروردین ۹۸ برگزار می شود، شرکت کنند.

عناوین کارهای گروهی اول اردیبهشت ۹۸ اعلام می شود و نتایج آزمون غربالگری ۱۵ اردیبهشت ماه ۹۸ اعلام شده و  ۳۰ تیم راه یافته به مرحله بعدی معرفی خواهند شد.

آزمون مرحله دوم شامل بخش های انفرادی و گروهی یازدهمین المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی کشور در روزهای ۱۲ تا ۱۸ مردادماه ۹۸ برگزار می شود.

یازدهمین دوره المپیاد علمی دانشجویان علوم پزشکی در حیطه های آموزش پزشکی، استدلال بالینی، تفکر علمی در علوم پایه، مدیریت نظام سلامت، کارآفرینی در بستر دانشگاه های هزاره سوم و مطالعات میان رشته‌ای علوم انسانی و سلامت برگزار می شود.

کد مطلب 4522328

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