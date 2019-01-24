انیمیشن «رویاها در اعماق» در حوزه هنری کردستان تولید شد

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان، امین مرادی اظهارداشت: در ادامه تولیدات حوزه هنری کردستان در بخش فیلم برای اولین بار در استان انیمیشن رویاها در اعماق در مدت زمان ١٠ دقیقه با ترکیبی از سه تکنیک نقاشی روی شیشه و فیلمبرداری تک فریم و ادیت کامپیوتری، نقاشی دیجیتالی هر فریم با قلم های حرفه ای اینتوس ۴ largh و ۲D انیمیشن به نویسندگی و کارگردانی رضا محمدی تولید و آماده نمایش شده است.

وی با اشاره به اینکه این انیمیشن دومین انیمشن تولید شده با این سبک در کشور است، افزود: برای تولید این اثر که دو سال طول کشیده است، ۱۴ هزار فریم نقاشی کار شده است که با تدوین ویژه هنرمند توانمند سینمای کردستان زنده یاد رحیم ذبیحی که چند روز قبل از درگذشتشان به پایان رساندند آماده نمایش شده است.

رئیس حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کردستان ادامه داد: در این فیلم پویا نمایی که چندمین همکاری مشترک حوزه هنری و رضا محمدی محسوب می شود، غزاله محمدی در بخش انیماتوری و فیلمبرداری و ادیت کامپیوتری، حسن قورچیان در بخش صداگذاری و طراحی صدا و موسیقی و سهراب نوربخش به عنوان اتالوناژ همکاری داشته اند.

مرادی یادآور شد: در سال جاری این چهارمین همکاری حوزه هنری با رضا محمدی است که پیش از این سه انیمشین ۱۰۰ ثانیه ای با عناوین «داستان کوتاه»، «رویای نان» و «رد پا» را با تهیه کنندگی حوزه هنری آماده کرده است.