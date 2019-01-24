۶۰۰ تن گوشت فاسد درزنجان معدوم شده است

محمدباقر حاج کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه بازرسی از مراکز عرضه فرآوردهای گوشتی در استان زنجان با دقت و جدیت انجام می‌شود، افزود: طی ۱۰ ماهه امسال در سطح کشتار گاه‌های استان زنجان و در مراکزبسته‌بندی و قصابی‌ها بیش از ۶۰۰ تن گوشت فاسد و تاریخ گذشته امسال معدوم شده و از چرخه مصرف خارج و تبدیل به ضایعات شده است.

وی اظهار کرد: در این راستا با رستوران‌ها و اغذیه‌فروشی‌هایی که اقدام به ارائه این نوع مواد غذایی می‌کنند با هماهنگی تعزیرات با آنها برخوردمی‌شود.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان به فعالیت کشتار گاهها در استان زنجان اشاره کرد و گفت: کشارگاه صنعتی زنجان پتانسیل روزانه کشتار هزار گوسفند و ۶۰۰ گاو را دارد.

حاج کاظمی با بیان اینکه قصابی‌ها نمی‌توانند دام در قصابی خود ذبح کنند،تاکید کرد: امسال ۸۰ مورد از این تخلف به دادگستری استان زنجان معرفی شده است.

وی افزود: در کشتارگاه‌ها نیز نظارت‌های شدیدی در امر سلامت دام انجام می‌شود و تأکید ما این است که خانواده‌ها در هنگام خرید گوشت قرمز بایدحتماً به مهر دامپزشکی گوشت دقت کنند.

مدیرکل دامپزشکی استان زنجان ابراز کرد: باید به این نکته توجه داشت که گوشت خریداری‌شده را ۲۴ ساعت در یخچال نگهداری کنند و پس‌از این بازه زمانی گوشت به فریز منتقل شود که این موضوع باعث از بین رفتن میکروب‌ها می‌شود.