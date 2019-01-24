به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح پنجشنبه در آخرین جلسه هماهنگی برنامههای گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی فرمانداری گرمسار ضمن بیان اینکه ۳۸ پروژه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی و ورزشی بااعتبار ۴۱ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد، تأکید کرد: در این پروژهها سعی شده توازن خوبی در سطح شهرستان رعایت شود.
وی بابیان اینکه فرصتهای خدمترسانی و دستاوردهای انقلاب در چهار دهه اخیر باید به مردم اعلام شود، افزود: بهرهبرداری از ظرفیت رسانه در این عرصه از سوی مدیریان بخشهای دولتی و غیردولتی یک امر ضروری است.
مردم، رهبری و ایمان ۳ رکن انقلاب اسلامی
فرماندار گرمسار بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران با سه محوریت مهم محقق شد که این ارکان اساسی، مردم، رهبری و ایمان بود، گفت: انقلاب مردم ایران شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را برای جهانیان معنی کرد.
طاهری افزود: امروز دشمن در آستانه چهلسالگی انقلاب با توطئه و تفرقهافکنی درصدد از بین بردن این انقلاب هستند و در این عرصه مقاومت در برابر این توطئهها را در دستور کار قرار دهیم.
وی عزت و شرافت مردم ایران را مهمترین دستاورد این انقلاب دانست و گفت: دشمنان با هر دسیسهای در صدد است ملت ایران را وادار به عقب نشینی کند و این در حالی است که در چهل سال گذشته خدمات و دستاوردهای عظیمی که حاصل پیروزی انقلاب اسلامی است و دشمن قصد نا کار آمد جلوه دادن این انقلاب است.
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