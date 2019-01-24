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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۲۸

فرماندار گرمسار:

۳۸پروژه به مناسبت دهه فجر در گرمسار افتتاح می‌شود

۳۸پروژه به مناسبت دهه فجر در گرمسار افتتاح می‌شود

گرمسار- فرماندار گرمسار، گفت: ۳۸ پروژه عمرانی و فرهنگی و اقتصادی بااعتبار ۴۱ میلیارد تومان به مناسبت دهه مبارک فجر در سطح این شهرستان به بهره‌برداری می‌رسد.

به گزارش خبرنگار مهر، داریوش طاهری صبح پنجشنبه در آخرین جلسه هماهنگی برنامه‌های گرامیداشت دهه مبارک فجر به میزبانی فرمانداری گرمسار ضمن بیان اینکه ۳۸ پروژه عمرانی، اقتصادی و فرهنگی و ورزشی بااعتبار ۴۱ میلیارد تومان به بهره‌برداری می‌رسد، تأکید کرد: در این پروژه‌ها سعی شده توازن خوبی در سطح شهرستان رعایت شود.

وی بابیان اینکه فرصت‌های خدمت‌رسانی و دستاوردهای انقلاب در چهار دهه اخیر باید به مردم اعلام شود، افزود: بهره‌برداری از ظرفیت رسانه در این عرصه از سوی مدیریان بخش‌های دولتی و غیردولتی یک امر ضروری است.

مردم، رهبری و ایمان ۳ رکن انقلاب اسلامی

فرماندار گرمسار بابیان اینکه پیروزی انقلاب اسلامی ایران با سه محوریت مهم محقق شد که این ارکان اساسی، مردم، رهبری و ایمان بود، گفت: انقلاب مردم ایران شعار استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی را برای جهانیان معنی کرد.

طاهری افزود: امروز دشمن در آستانه چهل‌سالگی انقلاب با توطئه و تفرقه‌افکنی درصدد از بین بردن این انقلاب هستند و در این عرصه مقاومت در برابر این توطئه‌ها را در دستور کار قرار دهیم.

وی عزت و شرافت مردم ایران را مهم‌ترین دستاورد این انقلاب دانست و گفت: دشمنان با هر دسیسه‌ای در صدد است ملت ایران را وادار به عقب نشینی کند و این در حالی است که در چهل سال گذشته خدمات و دستاوردهای عظیمی که حاصل پیروزی انقلاب اسلامی است و دشمن قصد نا کار آمد جلوه دادن این انقلاب است.

کد مطلب 4522341

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