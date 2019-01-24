به گزارش خبرنگار مهر، مسعود سلطانی فر صبح امروز در حاشیه مراسم اهدای تجهیزات ورزشی به شهرداریهای خوزستان در جمع خبرنگاران اظهار کرد: تلاش شده تا شرایطی را به وجود آوریم که وضعیت سلامت مردم توسعه و همه اقشار از امکانات ورزشی استفاده کنند.
وی افزود: در این راستا همکاری همهجانبه با آموزش و پرورش، صنایع، نیروهای مسلح، دانشگاهها و به ویژه شهرداریهای کشور داریم؛ شهرداریها از حدود ۲۰ تا ۲۵ سال گذشته در راستای نقش و وظایف اجتماعی خود شرایط خوبی برای توسعه امکانات و فضاهای ورزشی برداشته و فضاهای زیادی هم ایجاد کردند.
وزیر ورزش و جوانان تصریح کرد: شهرداری تهران، مراکز استانها و کلانشهرها و شهرهای کوچک همه امروز یکی از شاخصهای ارزیابی عملکردشان بخش فعالیتهای ورزشی است که در این راستا هم افزایی و همگرایی خوبی با هم داریم.
سلطانی فر ادامه داد: نمونه این هم افزایی اقدامی بود که امروز انجام و خوزستان پیشگام آن بود؛ با همکاری بین استانداری، اداره کل ورزش و جوانان استان و شهرداریها و همچنین تأمین اعتبار انجام شده از سوی استاندار و سایر مسئولان استان با دستوری که استاندار خوزستان داد حدود ۵۰ میلیارد ریال تجهیزات ورزشی برای توسعه امکانات ورزشی در شهرها پیشبینیشده بود که طی مراسمی امروز بخشی از آنها تحویل شهرداریها شد.
وی در پایان عنوان کرد: امیدوارم شهرداریها با توجه به رویکرد خوب در راستای خدمتگذاری به مردم هرچه سریعتر این تجهیزات را در پارک ها و اماکن مختلف نصب کنند تا بتوانیم موجبات تأمین سلامت مردم را فراهم کنیم.
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