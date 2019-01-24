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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۸

در هانوفر آلمان برگزار می شود؛

کنفرانس بین المللی یادگیری از رویکردهای تجربی

کنفرانس بین المللی یادگیری از رویکردهای تجربی

گروه فلسفه و مرکز علوم و جامعه لایبنیتس، کنفرانسی را تحت عنوان «یادگیری از رویکردهای تجربی» در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه و مرکز علوم و جامعه لایبنیتس، کنفرانسی را تحت عنوان «یادگیری از رویکردهای تجربی» در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹ برگزار می‌کند.

محل برگزاری کنفرانس، دانشگاه لایبنیتس- هانوفر، آلمان است.  محور موضوع کنفرانس فلسفه علوم، رویکردهای تجربی و ارتباط آن با فلسفه، رویکردهای تجربی و فلسفه در ادوار تاریخی متفاوت، دیدگاه‌های مرتبط با این رویکرد و ... است.

علاقمندان به موضوعات کنفرانس می‌توانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس  https://easychair.org/conferences/?conf=leahps۲۰۱۹ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.

جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://leaphs۲۰۱۹.wordpress.com/ مراجعه گردد.
 

کد مطلب 4522346

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