کنفرانس بین المللی یادگیری از رویکردهای تجربی

به گزارش خبرنگار مهر، گروه فلسفه و مرکز علوم و جامعه لایبنیتس، کنفرانسی را تحت عنوان «یادگیری از رویکردهای تجربی» در روزهای ۲۵ تا ۲۷ ژوئیه ۲۰۱۹ برگزار میکند.
محل برگزاری کنفرانس، دانشگاه لایبنیتس- هانوفر، آلمان است. محور موضوع کنفرانس فلسفه علوم، رویکردهای تجربی و ارتباط آن با فلسفه، رویکردهای تجربی و فلسفه در ادوار تاریخی متفاوت، دیدگاههای مرتبط با این رویکرد و ... است.
علاقمندان به موضوعات کنفرانس میتوانند با ارسال چکیده آثار خود به آدرس https://easychair.org/conferences/?conf=leahps۲۰۱۹ در این کنفرانس مشارکت نمایند.
مهلت ارسال آثار ۳۱ ژانویه ۲۰۱۹ است.
جهت کسب اطلاعات بیشتر به آدرس https://leaphs۲۰۱۹.wordpress.com/ مراجعه گردد.
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