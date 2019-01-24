به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام ابوذر عامری صبح پنجشنبه در جلسه نهایی برنامه‌های ستاد گرامیداشت دهه فجر که به میزبانی سالن همایش‌های فرمانداری گرمسار برگزار شد، از برپایی موکب انقلاب فاطمی در گرمسار خبر داد و تأکید داشت: در ایام‌الله دهه فجر مزار شهدای گرمسار میزبان موکب انقلاب فاطمی و عموم مردم ولایت مدار و انقلابی این شهرستان است.

وی اظهار داشت: با توجه به چهل‌سالگی انقلاب اسلامی ایران و توطئه‌های مختلف دشمنان برای تخریب چهره انقلاب و نظام باید نسبت به مقابله با این توطئه‌های دشمنان اقدام کنیم.

رئیس شورای هماهنگی و تبلیغات اسلامی گرمسار با اشاره به برگزاری پیاده‌روی خانوادگی در آغازین روز دهه مبارک فجر بیان کرد: همایش پیاده‌روی خانوادگی به‌صورت استانی هم‌زمان با سایر شهرستان‌ها از مزار شهدا گرمسار آغاز و در محل مصلی نماز جمعه پایان می یابد.

عامری افزود: گلباران مزار شهدا، همایش ۱۰ شب ۱۰ مسجد، زنگ انقلاب و سیرک ریکو از دیگر برنامه های مهم این شهرستان گرمسار به مناسبت دهه فجر است.

وی با بیان اینکه پایگاه ها و اقشار مختلف بسیج نیز در این عرصه همکاری ویژه ای دارند تصریح کرد: نشست های بصیرتی و سیاسی با موضوع های مختلف انقلاب و دستاورد های آن در اقشار مختلف مردمی به همت بسیج این شهرستان برگزار می‌شود.