به گزارش خبرنگار مهر، افشین حیدری صبح امروز در حاشیه مراسم اهدای تجهیزات ورزشی به شهرداری‌های خوزستان اظهار کرد: در چهلمین بهار انقلاب اسلامی برای اولین بار در استان خوزستان با حمایت‌های استاندار خوزستان از محل اعتبارات بند ز سه درصد نفت خام مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز جاده‌های سلامت سراسر خوزستان به عنوان گام عملی در توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت شهرداری‌ها آغاز شده است.

حیدری بیان کرد: البته در برخی شهرستان‌ها از محل ماده ۹۴ که ۲۷/۰ درصد است جاده سلامت داریم و یک تعداد هم امسال جدید شروع شده و امیدوارم کارهای خوبی در حوزه ورزش همگانی انجام و ورزش را در خانواده‌های خوزستانی نهادینه کنیم.

وی عنوان کرد: این تجهیزات بخشی از حمایت‌های استاندار نسبت به ورزش است؛ اعتبارات عمرانی ما نسبت به سال‌های قبل از سال ۹۶ سیر صعودی خوبی داشته و امیدوارم که این مسیر خوب در بودجه ۹۸ هم برای ورزش خوزستان تداوم داشته باشد.