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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۳۹

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان خبر داد:

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز جاده‌های سلامت خوزستان

اختصاص ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز جاده‌های سلامت خوزستان

اهواز – مدیرکل ورزش و جوانان استان خوزستان از اختصاص ۵۰ میلیارد ریال اعتبار برای تجهیز جاده‌های سلامت سراسر استان خوزستان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، افشین حیدری صبح امروز در حاشیه مراسم اهدای تجهیزات ورزشی به شهرداری‌های خوزستان اظهار کرد: در چهلمین بهار انقلاب اسلامی برای اولین بار در استان خوزستان با حمایت‌های استاندار خوزستان از محل اعتبارات بند ز سه درصد نفت خام مبلغ ۵۰ میلیارد ریال برای تجهیز جاده‌های سلامت سراسر خوزستان به عنوان گام عملی در توسعه فضاهای ورزشی با مشارکت شهرداری‌ها آغاز شده است.

حیدری بیان کرد: البته در برخی شهرستان‌ها از محل ماده ۹۴ که ۲۷/۰ درصد است جاده سلامت داریم و یک تعداد هم امسال جدید شروع شده و امیدوارم کارهای خوبی در حوزه ورزش همگانی انجام و ورزش را در خانواده‌های خوزستانی نهادینه کنیم.

وی عنوان کرد: این تجهیزات بخشی از حمایت‌های استاندار نسبت به ورزش است؛ اعتبارات عمرانی ما نسبت به سال‌های قبل از سال ۹۶ سیر صعودی خوبی داشته و امیدوارم که این مسیر خوب در بودجه ۹۸ هم برای ورزش خوزستان تداوم داشته باشد.

کد مطلب 4522355

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