به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی سالاری پیش از ظهر پنجشنبه در جلسه شورای اداری که در سالن غدیر استانداری گیلان برگزار شد ضمن تسلیت ایام فاطمیه و گرامیداشت ۴۰ سالگی انقلاب اسلامی، اظهارکرد: باید بتوانیم خدمات دولت و نظام را به مردم گزارش داده و از نظرات آنها برای بهبود کارها استفاده کنیم.

سالاری با بیان اینکه باید با قوت قلب، سرعت و کیفیت بیشتر در ایام باقیمانده سال در راستای خدمات رسانی تلاش مضاعفی انجام دهیم، افزود: هیچ موضوعی نباید این وظیفه اصلی مدیران را تضعیف کند. مسئولان باید بدون توجه به موانع به جلو حرکت کنند.

تشریفات اضافی سفرهای‌ شهرستانی مسئولان حذف شود

استاندار گیلان با اشاره به برخی شایعات مطرح شده در زمینه رفتن وی از استان گیلان و حضور در سمت دیگر، گفت: استان گیلان دارای مردم و ظرفیت بسیار بالا و شایسته بهترین‌ها است. بنده با قدرت به کار خود در این استان ادامه می دهم.

وی در ادامه با بیان اینکه باید نگاه ما به خدمات‌رسانی به مردم و برنامه‌ریزی برای حرکت پرقدرت تر در مسیر توسعه استان باشد، بیان کرد: ستادی تشکیل شده که هماهنگی لازم برای حضور مدیران کل در سطح شهرستانهای استان‌ برنامه‌ریزی خواهد تا با برنامه منسجم این موضوع اجرایی شود.

وی به سفرهای خود به شهرستان‌ها نیز اشاره کرد و ادامه داد: در این سفرها مسائل و مشکلات شهرستان شناسایی و برای حل و پیگیر آنها اقدامات لازم انجام شده و سپس در پایان باید نتیجه کار به مردم اطلاع رسانی شود.

استاندار گیلان در ادامه با اشاره به انجام برخی تشریفات اضافی در سفرهای شهرستانی از سوی مدیران، افزود: متاسفانه این موارد بسیار زیادی بوده و از بیت المال برای این تشریفات هزینه می شود که باید توسط فرمانداران و مدیران کل مدیریت شود. اینکه برای سفر استاندار به یک شهرستان بنر و برنامه‌های تشریفاتی انجام می شود اسراف بوده و به هیچ عنوان قابل قبول نیست. در این زمینه بخشنامه‌ای آماده و در روزهای آینده به دستگاه و شهرستان‌های استان ابلاغ می شود البته در این میان استثنائاتی در نظر گرفته شده است.

اجرای شیوه‌نامه ساماندهی آب‌بندان‌ها و رودخانه‌ها در گیلان

وی با بیان اینکه دستگاه ها باید در واگذاری فعالیت های خود به سازمان های مردم نهاد جدیت بیشتری داشته باشند، بیان‌کرد: بخشنامه جوان گرایی و استفاده از بانوان در سطوح مدیریتی به دستگاه‌ها ابلاغ شده برخی از دستگاه های عملکرد مطلوبی داشته ولی عملکرد تعدادی از دستگاه ها رضایت بخش نیستند.

سالاری با اشاره به تهیه و تدوین شیوه‌نامه خوبی در زمینه ساماندهی به آب‌بندان ها و رودخانه‌ها، تصریح‌کرد: با توجه به اختیاراتی که در این زمینه به فرمانداران داده شده باید با سرعت و جدیت بیشتری اقدام کنند.

وی با بیان اینکه با اجرای این شیوه‌نامه بدون هزینه و اعتبار دولتی سه برابر ظرفیت آب سد شفارود ذخیره‌سازی شده و در حوزه گردشگری و اشتغالزایی نیز می توانیم فعالیت کنیم، افزود: این شیوه‌نامه ابتکاری بوده و می تواند از ظرفیت‌های استان در این حوزه به نحو احسن استفاده شود.

استاندار گیلان با اشاره به شناسایی ۸۰ شناگاه در مناطق مختلف استان، گفت: می توانیم در این با استفاده از طرح‌ها دوستدار محیط زیست و سازه‌های قابل حمل در این حوزه نیز گام‌های مثبتی برداریم. طرح ۱۰۰۰روستا ۱۰۰۰ ورزشگاه و زمین ورزشی نیز نیازمند حذف بروکراسی زائد و جذب اعتبارات کافی است.

سالاری با تأکید بر لزوم نظارت بردستگاه‌های اجرایی از سوی بازرسی استانداری، اظهارکرد: در زمینه جذب نیروی انسانی به صورت غیرقانونی در سال گذشته ۶۷۰ مورد انتصابات فامیلی در دستگاه‌های اجرایی استان گیلان انجام شده و در این زمینه ۴۰ میلیارد تومان نقدینگی دستگاه به این افراد پرداخت شده است.

وی بر برخورد قاطع با اینگونه انتصابات در سطح دستگاه‌های استان تأکید کرد و گفت: معاونت امور اقتصادی و نیروی انسانی استانداری گیلان بررسی و در صورت اضافه شدن یک نفر به این آمار برخورد جدی با آن مسئول و دستگاه خواهد شد.