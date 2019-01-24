۲ میلیارد تومان اعتبار به تپه حصار دامغان اختصاص یافت

به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آشناگر در نشست شورای اداری صبح پنج‌شنبه دامغان به میزبانی دانشگاه این شهرستان، ضمن بیان اینکه دو میلیارد تومان اعتبار برای منطقه تاریخی تپه حصار دامغان پیش‌بینی و اختصاص‌یافته است، تأکید کرد: گردشگری تاریخی، طبیعی، فرهنگی و ... یکی از ظرفیت‌های عظیم شهرستان دامغان است که باید نگاه ویژه‌ای به این حوزه داشت.

وی بابیان اینکه وجود ۱۲۰ اثر تاریخی ثبت‌شده در دامغان نشان از ظرفیت والا و غنی فرهنگی در این شهرستان است، افزود: این ابنیه تاریخی در کنار فرهنگ غنی مردم شهرستان سرمایه عظیمی برای کشور محسوب می‌شود.

تخصیص اعتبارات خوب برای دامغان

استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود، تأکید کرد: از محل اعتبارات سفر رئیس‌جمهور به استان سمنان منابع ارزشمند و اعتبارات قابل‌توجهی به شهرستان دامغان اختصاص‌یافته که می‌تواند توسعه خوبی را در حوزه‌های مختلف به همراه داشته باشد.

آشناگر به موقعیت خاص جغرافیایی استان سمنان و ویژگی مهم این اقلیم جغرافیایی در توسعه تولید، صنعت، گردشگری و ... اشاره کرد و تأکید داشت: باید سعی کنیم تا با توسعه صنعت و استقرار صنایع متناسب با موقعیت جغرافیایی و آب و هوایی موجبات رشد و اعتلای استان را فراهم آوریم.

وی افزود: معادن موجود در این استان، جزء معدود مواردی است که کمترین خسارت‌های مرتبط با تحریم را دارد، باید همت کنیم تا با ایجاد ارزش‌افزوده و صنایع تبدیلی از این ظرفیت مهم استفاده مطلوب کنیم از سوی دیگر سالانه ۲۰ تا ۲۵ میلیون مسافر از مسیر جاده‌های استان گذر می‌کنند، باید قدر این موقعیت‌ها را بدانیم و با تغییر رویکردها تلاش کنیم تا ماندگاری مسافران را افزایش دهیم.

نظام اسلامی در برابر طوفان ها مقاومت می کند

استاندار سمنان در دیگر بخش سخنان خود ضمن بیان اینکه نظام مقدس جمهوری اسلامی توانست چهار دهه در مقابل همه‌ی طوفان‌ها با سربلندی کامل مقاومت کند و آن‌ها را پشت سر بگذارد، ابراز کرد: اصلی‌ترین دستاورد انقلاب، استقرار یک نظام مقدس بنام جمهوری اسلامی است همچنین باید گفت در طی چهار دهه که از عمر انقلاب می گذرد توانستیم به یک شعار اساسی و مطالبه ی عمومی که همان استقلال خواهی و خودکفایی است دست یابیم.

آشناگر بیان کرد: ما توانستیم برای اولین بار در تاریخ ایران با تکیه به غیرت و همت مردم و جوانان در مقابل متجاوزان بایستیم و مقاومت کنیم و حتی یک وجب از خاکمان را از دست ندهیم لذا طبیعی است که دشمنان از ابتدای انقلاب تاکنون تلاش کند که نظام را متوقف یا دچار تغییر رفتار سازد و به حمد الله اگر نتوانستند به این امر دست یابند به واسطه برکت ایستادگی، اتحاد، انسجام و همدلی بوده است.

وی افزود: هر کسی که بخواهد میان گروههای قومی و مناطق جغرافیایی و انسجام مردم اختلاف ایحاد کند، بی شک در مسیر انقلاب قدم نمی گذارد.