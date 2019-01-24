ذبیح الله غریب در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به اینکه ۴۲ هزار هکتار باغ در چهارمحال و بختیاری وجود دارد، اظهار داشت: حدود ۱۶ هزار هکتار از باغات چهارمحال و بختیاری اختصاص به باغات بادام دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری بیان کرد: بیشترین باغات این استان در شهرستان سامان و بن واقع است.

وی بیان کرد: بیشترین محصولی باغی این استان شامل بادام، هلو، گردو و انگور است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری با اشاره به اینکه توسعه باغات دیم در این استان ضروری است، بیان کرد: بهره گیری از اراضی شیب دار برای توسعه باغات دیم در این استان مورد توجه قرار گرفته است.

وی با اشاره به اینکه ۲۲ درصد اشتغال چهارمحال و بختیاری در بخش کشاورزی است، اظهار داشت: بخش کشاورزی نقش مهمی در ایجاد اشتغال در سطح استان چهارمحال و بختیاری داشته است.

وی عنوان کرد: ارتقای بخش کشاورزی زمینه ساز تحقق اقتصاد مقاومتی در این استان است.

رئیس جهاد کشاورزی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: هم اکنون این استان در بخش های مختلف کشاورزی توسعه یافته است و رتبه های برتر کشوری را کسب کرده است.