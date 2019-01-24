به گزارش خبرنگار مهر، حسن موحد صبح امروز پنجشنبه در نشست خادمیاران رضوی استان کرمانشاه اظهار داشت: استان کرمانشاه از قدیم الایام مرکز دین و مرجعیت و معنویت و عشق به ولایت بوده است.

وی افزود: اولین شخصیت مشرف شده به حضور امام زمان (عج) احمدبن اسحاق بود که کرمانشاهی ها میزبان بقعه این مرد بزرگ در سرپل ذهاب هستند.

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه با اشاره به وجود ۶۲ بقعه متبرکه در استان کرمانشاه بیان داشت: جبل زاگرس همواره پناهگاه فرزندان اهل بیت (ع) بوده است و مردم این استان عشق خاصی به ایشان داشته اند.

وی با بیان اینکه اولین مرکز دینی اهل بیت (ع) با نام دینور نامگذاری شده است، ادامه داد: از افتخار مردم کرمانشاه این است که اولین زایرسرا و موکب در کرمانشاه تشکیل شد و مردمان این استان مردمی مهمان نواز هستند که همواره پذیرای زوار اباعبدالله (ع) بوده اند.

موحد تصریح کرد: رسمی ترین و قدیمی ترین پایانه مرزی بین المللی خسروی است که افتخاری برای کرمانشاه است.

وی با اشاره به رشادت های کرمانشاهی ها در دوران دفاع مقدس گفت: کرمانشاهی ها مرزدارانی امین و عاشق اهل بیت و رهبری بوده و همواره سربازی سر به تکلیف و امانتدار بوده اند.

مسئول نمایندگی آستان قدس رضوی در استان کرمانشاه گفت: مشهدالشهدای کربلای کرمانشاه باعث شده امروز کشور امنیتی پایدار داشته باشد و مردم این استان همچون سد محکم ولایی در برابر داعش علم شدند.

وی با اشاره به اقدامات و خدمات آستان قدس رضوی افزود: با منشور جهادی رهبر معظم انقلاب و دم مسیحایی ایشان یک رویکرد جهادی در آستان قدس ایجاد شده و موج انسانی بسیجی جدیدی با عنوان خادمیاران رضوی در دنیا در حال شکل‌گیری است.

موحد مهمترین رخداد فرهنگی معنوی را تشکیل ستاد استانی آستان قدس عنوان کرد و گفت: از ابتدای تشکیل تا دهه کرامت امسال در استان کرمانشاه ۲۵۴۲ خادمیار سرباز بسیجی داوطلب امام رضایی ثبت نام و ۵۰ درصد ساماندهی و ۱۵۰۰ نفر آموزش اولیه فرا گرفته اند.

وی کمک ۱۰۰ میلیارد تومانی به زلزله زدگان، اعزام زایر اولی ها و... را از دیگر خدمات آستان قدس رضوی در استان اعلام کرد و افزود: اینها گوشه ای از کارنامه بسیجیان امام رضایی در کرمانشاه بود.