لغو میزبانی مسابقات جهانی کشتی از مشهد/ دیپلماسی ورزشی نداریم

خبرگزاری مهر- گروه استانها- مصطفی یاوری نسب؛ تیر ماه سال جاری بود که رئیس وقت فدراسیون کشتی با سفر به مشهد و دیدار با شهردار مشهد، تفاهم نامه ای را برای برگزاری مسابقات جام جهانی کشتی آزاد به میزبانی مشهد به امضاء رساند.

پس از اعلام عدم حضور تیم کشتی جمهوری اسلامی ایران در مسابقات جهانی موضوع میزبانی مشهد نیز در ابهام قرار گرفت و نهایتا اعلام شد میزبانی به یکی از شهرهای روسیه داده شده است.

پیش از این طبق قوانین فدراسیون جهانی کشتی تیم کشور میزبان بدون سهمیه می توانست در مسابقات جام جهانی این رشته شرکت کند و حالا با تغییر قوانین دیگر تفاوتی بین تیم میزبان و دیگر تیم ها برای حضور در مسابقات نخواهد بود.

طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، شرکت پنج تیم برتر رقابت های جهانی به همراه تیم منتخب جهان شامل کشتی گیران مدال آوری که تیم های آن ها در جام جهانی شرکت نمی کنند در جام جهانی کشتی کشور روسیه قطعی شده و کشور ما نیز که عنوان ششمی را در مسابقات جهانی کسب کرده امکان حضور در این رقابت ها را نخواهد داشت و با این وجود اعلام شده روسیه از ایران برای شرکت در این مسابقات دعوت کرده است.

محمد رضا کلایی شهردار جدید مشهد نیز ۲۷ دی ماه در نامه ای به رئیس اتحادیه جهانی کشتی آمادگی شهر مشهد را برای میزبانی جام جهانی کشتی آزاد ۲۰۱۹ اعلام کرده و نوشته بود متأسفانه چندی پیش اعلام شد به دلیل اینکه ایران در جام آتی حضور ندارد، میزبانی از مشهد به شهری در روسیه منتقل شده و در کمیسیون فنی اتحادیه افتخار میزبانی از مشهد گرفته شده است.

این مسئله سبب ناخرسندی مردم مشهد شد و با توجه به تدارکات انجام شده، مدیریت شهری را نیز متضرر کرد.

پاسخ اتحادیه کشتی به نامه شهردار مشهد

در همین رابطه مدیر روابط خارجی و امور بین الملل شهردای مشهد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: شهرداری مشهد از چند ماه گذشته طبق توافق با فدراسیون کشتی مقدمات لازم را برای برگزاری مسابقات جهانی کشتی در مشهد به انجام رسانده است.

حسین کشیری می افزاید: طبق این توافق قرار بود مسابقات جهانی کشتی آزاد اسفند سال جاری در مشهد برگزار شود و حتی نماینده فدراسیون جهانی نیز از امکانات مشهد در این رابطه بازدید داشت.

وی بیان می کند: پس از اعلام واگذاری میزبانی مسابقات به شهری در روسیه شهردار مشهد اواخر دی سال جاری نامه ای را خطاب به رییس اتحادیه جهانی کشتی نوشته و به مقر این اتحادیه ارسال و متضرر شدن مشهد از این اتفاق را اعلام کرد.

مدیر روابط خارجی و امور بین الملل شهردای مشهد بیان می کند: پس از ارسال این نامه روز چهارشنبه هفته جاری بخش میزبانی فدراسیون جهانی کشتی در تماسی به بنده با اعلام دریافت و مطالعه نامه شهردار مشهد توسط رئیس اتحادیه جهانی کشتی ضمن تشکر، مراتب نگرانی شهردار مشهد را درک کرده و اعلام کردند بزودی بیانیه ای در این خصوص منتشر خواهند کرد.

کشیری گفت: ما نیز منتظر دریافت پاسخ کتبی اتحادیه جهانی کشتی در خصوص گرفتن امتیاز میزبانی مسابقات جهانی از مشهد هستیم تا دلایل این امر با وجود انجام مقدمات لازم مشخص شود.



حال باید طی روزهای آینده منتظر اعلام نظر رسمی اتحادیه جهانی کشتی در خصوص دلایل لغو میزبانی مشهد از مسابقات جهانی کشتی سال ۲۰۱۹ بود و دید چرا با وجود انجام مقدمات اولیه و حتی بازدید نماینده جهانی از امکانات کشتی مشهد و نظر مثبت وی برگزاری این رویداد مهم ورزشی از مشهد گرفته شده است. موضوعی که به نظر می رسد به دلیل نداشتن دیپلماسی صحیح در حوزه ورزشی رخ داده و حق شهری مانند مشهد در این حوزه زیرپا گذاشته شده است.