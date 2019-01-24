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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۰:۵۹

سرپرست فرمانداری چابهار:

دفتر پنجره واحد سرمایه گذاری در چابهار راه اندازی شد

دفتر پنجره واحد سرمایه گذاری در چابهار راه اندازی شد

چابهار- سرپرست فرمانداری چابهار گفت: دفتر پنجره واحد سرمایه گذاری با هدف سهولت در افزایش سرمایه گذاری در فرمانداری این شهرستان راه اندازی شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری چابهار، رحمدل بامری اظهار داشت: این دفتر در راستای تسهیل امور مربوط به صاحبان صنایع، مالکان واحدهای تولیدی و جذب، هدایت و حمایت از متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی شهرستان چابهار راه اندازی شده است.

وی افزود: پنجره واحد سرمایه گذاری با هدف کاهش بروکراسی، حذف تشریفات زائد اداری، تسریع در روند اعطای مجوزات قانونی به متقاضیان سرمایه گذاری، رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد هم افزایی و تعامل بین دستگاه های اجرایی دست اندر کار در امر حمایت از صاحبان سرمایه و متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار بیان کرد: چابهار یکی از نقاط مهم اقتصادی در سیستان و بلوچستان است و فرصت های بی شماری در زمینه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری، تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این پنجره واحد سرمایه گذاری بسیاری از مشکلات و روند طولانی سرمایه گذاری کاهش چشمگیری داشته باشد.

کد مطلب 4522385

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