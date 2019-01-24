دفتر پنجره واحد سرمایه گذاری در چابهار راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی فرمانداری چابهار، رحمدل بامری اظهار داشت: این دفتر در راستای تسهیل امور مربوط به صاحبان صنایع، مالکان واحدهای تولیدی و جذب، هدایت و حمایت از متقاضیان سرمایه گذاری در حوزه های مختلف اقتصادی شهرستان چابهار راه اندازی شده است.

وی افزود: پنجره واحد سرمایه گذاری با هدف کاهش بروکراسی، حذف تشریفات زائد اداری، تسریع در روند اعطای مجوزات قانونی به متقاضیان سرمایه گذاری، رفع موانع واحدهای تولیدی و صنعتی، ایجاد هم افزایی و تعامل بین دستگاه های اجرایی دست اندر کار در امر حمایت از صاحبان سرمایه و متقاضیان سرمایه گذاری ایجاد شد.

سرپرست فرمانداری شهرستان ویژه چابهار بیان کرد: چابهار یکی از نقاط مهم اقتصادی در سیستان و بلوچستان است و فرصت های بی شماری در زمینه سرمایه گذاری در حوزه های مختلف گردشگری، تجاری، صنعتی، کشاورزی و خدماتی دارد.

وی اظهار امیدواری کرد که با راه اندازی این پنجره واحد سرمایه گذاری بسیاری از مشکلات و روند طولانی سرمایه گذاری کاهش چشمگیری داشته باشد.