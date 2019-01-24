به گزارش خبرنگار مهر، محمد کرم محمدی صبح پنجشنبه در نشست شورای اداری شاهرود به میزبانی سالن ولایت فرمانداری، ضمن بیان اینکه انتظار میرود ستاد تنظیم بازار در آستانه چهلسالگی انقلاب نظارتهای بیشتری در شهرستان صورت دهد، تأکید کرد: تاکنون بیشتر مطالبات مردم در رابطه با نیازهایشان در سطح شاهرود فراهمشده اما بازهم معتقد هستیم که این روند خدمترسانی به مردم باید ارتقا یابد و در همین راستا نظارت ستاد تنظیم بازار شاهرود در ایام منتهی به عید افزایش مییابد.
وی بابیان اینکه برای رسیدن به توسعه میبایست مدیران ما از حواشی کاسته و به اصل خدمترسانی پایبند باشند، تأکید کرد: علیرغم زیاد بودن عمق نیازهای جامعه و شکاف موجود باارزش اعتبارات و افزودهای که مجلس شورای اسلامی مصوب کرده خوشبختانه توانسته ایم به شهرها و روستاهای شهرستان خدمات خوبی ارائه کنیم که عمده این خدمات بهخصوص در حوزه راه، آبفا و آبفار، گردشگری و ... رضایت مردم را نیز به دنبال داشته است.
فرماندار شاهرود با اشاره به مشکلات دامداران شهرستان نیز، گفت: انتظار این است که در تهیه علوفه دامداران بازنگری جدی در سطح شهرستان و استان صورت گیرد از سوی دیگر تعاونیها میبایست الزام به پرداخت بدهیهای خود به دامداران شاهرود باشند تا بحثهایی نظیر قاچاق دام رخ ندهد.
محمدی در ادامه تصریح کرد: در بحث اشتغال و تقاضای وامهای اشتغالزایی همکاریهای خوبی در سطح شهرستان وجود دارد اما برخی بانک ها در اعطای وام و تسهیلات متقاضی را دچار چالش می کنند که میبایست این موانع تولید برطرف شود.
وی اضافه کرد: در حوزه صنعت نیز اشتغال موجود در شاهرود باید احصاء و حداکثر پیگیریها در این خصوص صورت گیرد از سوی دیگر باید گفت اعتبار گلوبالی در استان سمنان وجود دارد که دستور لازم از استاندار پیرامون آن گرفته شده است اما این مهم می طلبد تا مدیران نسبت به دریافت اعتبارات و سهم شهرستان از مدیران کل اقدام کنند وگرنه اعتبارات به مرکز استان بازگردانده می شوند.
فرماندار شاهرود بابیان اینکه ۳۵درصد سهم استان در حوزه اعتبارات گلوبال به شهرستان اختصاص دارد، ابراز داشت: هشت اداره کل در شاهرود مستقر هستند و لذا معتقد هستیم که این هشت مدیرکل در کمیته برنامه ریزی شهرستان حضور فعال تری داشته باشند و بیش از سایرین پیگیر پروژه ها و اعتبارات باشند.
محمدی افزود: انتظار می رود در آستانه دهه فجر مسئولان دستگاه های اجرایی نسبت به تکمیل پروژه های نیمه تمام خود اهتمام کافی داشته باشند و اگر طرحی کلنگ خورد تنها در این مرحله رها نشود چرا که به نتیجه رساندن طرح ها از ایجادشان مهم تر هستند چرا که امید را در دل مردم ایجاد می کنند.
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