انتقاد از عدم اجرای سند راهبردی فرش استان مرکزی

به گزارش خبرگزاری مهر از استانداری، سعید فرخی در نشست اعضای کمیته فرش استان مرکزی اظهار داشت: سند فرش استان مرکزی چند سال است که تهیه شده اما تاکنون اقدام سازنده ای در این حوزه شکل نگرفته که جای تاسف دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: برخی از موارد این سند هیچ ارتباطی با مباحث اعتباری و بودجه ای ندارد و بسیاری از مولفه ها به مدیریت و تصمیم گیری ها برمی گردد؛ این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان کرد: توسعه صنعت فرش استان مرکزی به عنوان یکی از استان هایی که در این صنعت حرف های بسیاری برای گفتن دارد، امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: توجه به بیمه هنرمندان به ویژه در بخش قالیبافی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آیین نامه هایی در خصوص این بیمه ها بایستی تدوین شود تا بتوانیم این صنعت را در استان رونق ببخشیم.