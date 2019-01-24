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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۵

معاون استاندار مرکزی مطرح کرد؛

انتقاد از عدم اجرای سند راهبردی فرش استان مرکزی

انتقاد از عدم اجرای سند راهبردی فرش استان مرکزی

اراک- معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی گفت: با وجود گذشت چندین سال از تدوین سند راهبردی فرش استان مرکزی، تاکنون اقدام موثری در اجرای مولفه های این سند انجام نشده است.

به گزارش خبرگزاری مهر از استانداری، سعید فرخی در نشست اعضای کمیته فرش استان مرکزی اظهار داشت: سند فرش استان مرکزی چند سال است که تهیه شده اما تاکنون اقدام سازنده ای در این حوزه شکل نگرفته که جای تاسف دارد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی افزود: برخی از موارد این سند هیچ ارتباطی با مباحث اعتباری و بودجه ای ندارد و بسیاری از مولفه ها به مدیریت و تصمیم گیری ها برمی گردد؛ این مهم باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.

وی بیان کرد: توسعه صنعت فرش استان مرکزی به عنوان یکی از استان هایی که در این صنعت حرف های بسیاری برای گفتن دارد، امری ضروری است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار مرکزی ادامه داد: توجه به بیمه هنرمندان به ویژه در بخش قالیبافی از اهمیت ویژه ای برخوردار است و آیین نامه هایی در خصوص این بیمه ها بایستی تدوین شود تا بتوانیم این صنعت را در استان رونق ببخشیم.

کد مطلب 4522390

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