برگزاری مراسم عزای حضرت زهرا(س) در تالار فردوسی جهرم

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ویژه ۲۵۰۰ نفر از دانشآموزان متوسطه اول و دوم جهرم توسط ستاد برگزاری یادمان یاس کبود جهرم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم و بسیج دانشآموزی شهرستان جهرم در سالن فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد جهرم با حضور امام جمعه محترم شهرستان جهرم حجهالاسلام دکتر مدبر و مسولین شهرستان برگزار شد.
در این مراسم که با برنامههای متنوعی همراه بود بسیجیان هنرمند ضمن آشنایی با مرام و مسلک حضرت فاطمه(س) با شیوههای مختلف ارائه این مفاهیم به شکل هنرمندانه نیز آشنا شدند.
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