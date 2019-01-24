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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۴۰

برگزاری مراسم عزای حضرت زهرا(س) در تالار فردوسی جهرم

برگزاری مراسم عزای حضرت زهرا(س) در تالار فردوسی جهرم

شیراز- مراسم عزای حضرت زهرا(س) در تالار فردوسی جهرم برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، مراسم یاد و خاطره شهدای دفاع مقدس و انقلاب اسلامی ویژه ۲۵۰۰ نفر از دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم جهرم توسط ستاد برگزاری یادمان یاس کبود جهرم با همکاری اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان جهرم و بسیج دانش‌آموزی شهرستان جهرم در سالن فردوسی اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی ارشاد جهرم با حضور امام جمعه محترم شهرستان جهرم حجه‌الاسلام دکتر مدبر و مسولین شهرستان برگزار شد.

در این مراسم که با برنامه‌های متنوعی همراه بود بسیجیان هنرمند ضمن آشنایی با مرام و مسلک حضرت فاطمه(س) با شیوه‌های مختلف ارائه این مفاهیم به شکل هنرمندانه نیز آشنا شدند.

کد مطلب 4522392

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