۵ میمون شبیه سازی شده در چین متولد شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، طی یک آزمایش جنجالی ۵میمون شبیه سازی شده در چین متولد شدند.

این حیوانات از روی یک میمون شبیه سازی شده اند. میمون مذکور به طور خاصی برای شبیه سازی حیوانات مبتلا به بیماری و استفاده در تست های آزمایشگاهی پرورش یافته بود.

هر ۵ میمون دی ان ای دگرگون شده یکسانی دارند و به همین دلیل نشانگرهای اضطراب، افسردگی و شیزوفرنیک در آنها وجود دارد.

این میمون ها در انسیستو علوم عصب شناسی چین در شانگهای متولد شده اند. روشی که سال گذشته برای شبیه سازی نخستین میمون های جهان به کار گرفته شد، در این آزمایش نیز استفاده شده است.

این حیوانات تمام عمر خود را در آزمایشگاه زندگی خواهند کرد و محققان ادعا می کنند درمان های جدید برای بیماری های مختلف از اختلالات مغزی تا سرطان را روی این حیوانات آزمایش می کنند.

البته این اقدام محققان چینی سوالاتی را درباره اخلاقیات آینده شبیه سازی انسان مطرح کرده است.