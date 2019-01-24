بیان دستاوردهای انقلاب مهمترین رسالت روحانیان است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام ناصرشکریان امیری صبح پنجشنبه در کارگاه آموزشی روحانیون مستقر شهرهای مازندران با عنوان راویان انقلاب در مجتمع فرهنگی کوثر بابلسر ضمن عرض تسلیت به مناسبت شهادت جانسوز دخت نبی مکرم اسلام(ص) حضرت فاطمه سلام الله علیها و با اشاره به اهمیت چهلمین سالگرد فجر انقلاب اسلامی اظهار داشت: دستاوردهای بی بدیل و بی نظیر چهل ساله انقلاب اسلامی چشم جهانیان را خیره کرده است و امروز مهم ترین رسالت روحانیون بیان دستاوردهای مستدل و مستند انقلاب اسلامی برای جامعه اسلامی است.

وی در ادامه با اشاره به پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن سال ۱۳۵۷ به رهبری حضرت امام خمینی (ره) و جانفشانی های جوانان این مرز و بوم ، افزود : انقلاب اسلامی بسیاری از معادلات منطقه ای و جهان را تغییر داد و پیروزی جمهوری اسلامی در سال ۱۳۵۷ و شکل گیری حکومت اسلامی چشم بسیاری از متفکران و اندیشمندان جهان را به حیرت وا داشت.

حجت الاسلام ناصرشکریان با اشاره به برخی نظریه ها در خصوص دین که توسط برخی اندیشمندان غربی و سکولار مطرح می شد ، تصریح کرد : برخی دانشمندان و نظریه پردازان غربی دین را افیون ملت ها می دانستند و انقلاب اسلامی دین را مهم ترین عنصر در تعالی ، رشد و توسعه جامعه اسلامی می داند و بسیاری از این نظریه ها را به چالش کشید.

مدیرکل تبلیغات اسلامی مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع قدرت های جهان در عصر امام خمینی (ره) اشاره و بیان کرد: برخی معتقد بودند قدرت های شرق و غرب و ایستادگی در مقابل آنها کاری دشوار و دست نیافتنی است ولی امروز به برکت باور ما می توانیم و گفتمان انقلاب اسلامی ایران اسلامی جزء قدرت های برتر منطقه و جهان است و می تواند بسیاری از قدرت های پوشالی جهان را با چالش جدی روبرو کند.

عضو شورای فرهنگ عمومی مازندران به پیشرفت های نظامی ، دانش های روز مانند تکنولوژی های نوین ، پزشکی ، هسته ای و فضایی و علمی جمهوری اسلامی اشاره و اظهار داشت : رمز بسیاری از این پیشرفت ها در سایه باور به ما می توانیم و اعتماد به تحقق وعده و نصرت الهی است که باید شکر گزار این نعمت الهی باشیم.

استاد حوزه های علمیه و دانشگاه های مازندران در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع اهمیت ولایت فقیه در جامعه اسلامی اشاره و تاکید کرد : مستکبران عالم به قدرت انقلاب اسلامی و جایگاه ممتاز ولایت فقیه در جوامع اسلامی پی برده اند و مدت هاست در حال برنامه ریزی برای تضعیف این جایگاه هستند ولی مردم بصیر و انقلابی ایران اسلامی از این یادگار حضرت امام خمینی (ره) به خوبی پاسداری و نگهداری می کنند .

مدیرکل تبلیغات اسلامی به سفر مخفیانه و خفت بار اخیر رئیس جمهور سبک مغز ایالات متحده در شب کریسمس به منطقه و عراق اشاره و خاطرنشان کرد : حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری در خصوص افول استکبار جهانی به ویژه افول ایالات متحده پیش بینی هایی داشتند که با رهبری داعیانه مقام معظم رهبری (حفظه الله) در منطقه شاهد افول آمریکا و کاهش چشمگیر محبوبیت این کشور مستکبر حتی در جهان هستیم.

حجت الاسلام ناصرشکریان امیری به نقش رزمندگان مقاومت در حل بحران های منطقه اشاره و تصریح کرد : جمهوری اسلامی با فرماندهی سردار سرافراز سپاه قدس سردار قاسم سلیمانی امروز به عنوان یک شهروند عادی در برخی کشورهای همسایه و منطقه رفت و آمد می کند و این به برکت گفتمان انقلاب اسلامی است.

این محقق و پژوهشگر علوم دینی در استان با اشاره به پیشرفت های دفاعی و نظامی جمهوری اسلامی و مخالفت های برخی کشورهای مستکبر و غربی ، تاکید کرد : موشک های بالستیک و دور برد جمهوری اسلامی ضامن امنیت ، اقتدار جمهوری اسلامی است و باید به این پیشرفت ها افتخار کرد.

مدیرکل تبلیغات اسلامی در پایان با اشاره به صدور انقلاب اسلامی و گفتمان حضرت امام (ره) در کشورهای منطقه و جهان بیان کرد: ما در هشت سال دفاع مقدس تک و تنها بودیم ولی امروز به برکت جمهوری اسلامی و رهبری رهبر فرزانه انقلاب حضرت آیت الله العظمی الامام خامنه ای (حفظه الله) جبهه مقاومت با حضور نیروهای حزب الله لبنان ، حشد الشعبی ، نجباء ، زینبیون ، فاطمیون و انصارالله شکل گرفته است و بسیاری از قدرت های جهان را به انزوا کشیده ایم.