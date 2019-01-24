حضور ایران در فیتور اسپانیا/آثاری که امسال جهانی می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، در این هفته علی اصغر مونسان رئیس سازمان میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری، به منظور شرکت در سی و نهمین دوره نمایشگاه گردشگری فیتور اسپانیا، عازم مادرید شد.
ملاقات با دبیرکل سازمان جهانی گردشگری، دیدار با وزیر صنعت، تجارت و گردشگری اسپانیا، نشست با رئیس شورای میراث ملی اسپانیا و دیدار با رئیس موزه باستانشناسی آلیکانته (ایالت والنسیا) از برنامه های مونسان در سفر به اسپانیا است.
نمایشگاه فیتور مادرید که تا ۷ بهمن (۲۷ ژانویه) دایر است، بهعنوان یکی از نمایشگاههای مهم صنعت گردشگری جهان در مساحتی به وسعت ۶۷ هزار و ۵۰۰ مترمربع که نسبت به سال گذشته ۲.۵ درصد افزایش یافته و با حضور ۱۰ هزار و ۴۸۵ شرکت از ۱۶۵ کشور جهان برگزار میشود.
موزه ای برای پاکستان در مشهد افتتاح شد
در این هفته ابوالفضل مکرمی فر مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی از افتتاح موزه پاکستان در مشهد با مشارکت این اداره کل خبر داد و گفت: این موزه با حضور محمود بخاری سرکنسول پاکستان درمشهد، سفیرپاکستان در ایران، مدیران کل و مسئولان استانی در کنسول گری پاکستان افتتاح شد. دراین موزه آثار تاریخی فرهنگی موجود در محل کنسولگری از ابتدا تا کنون شامل دستگاههای قدیمی تایپ، ظروف آشپزخانه، عکس و تصاویر قدیمی از مقامات و دیپلمات های کنسولگری، اسناد، اولین در قدیمی چوبی کنسولگری و... و. به نمایش گذاشته شده است.
مکرمی فر تصریح کرد: براساس برنامه ریزی و جلسات مشترکی بین این اداره کل میراث فرهنگی استان و سرکنسول پاکستان تعدادی از اشیای تاریخی خراسان به امانت در اختیار این موزه قرار گیرد و هم چنین اشیای تاریخی پاکستان که در گذشته جزو حوزه ی جغرافیای تاریخی خراسان بزرگ محسوب می شده است، در موزه خراسان بزرگ به نمایش گذاشته شود.
چینی ها کتاب حافظ را کنار نوزادشان می گذارند
گروهی از فعالان کشور چین از جمله یکی از مجریهای معروف این کشور به همراه تاریخدان، مسئول انتشارات و فعالان فرهنگی کشور چین پس از ۸ روز سفر و بازدید از جاذبههای تاریخی شهرهای شیراز، اصفهان، تهران، یزد و کاشان عصر روز گذشته پیش از برگشت به کشورشان، با دلاور بزرگنیا مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران دیدار و گفتوگو داشتند. سفر این افراد به ایران با همکاری رایزن فرهنگی ایران در چین و نماینده اطلاعرسانی گردشگری ایران در چین انجام شده بود.
مرتضی طالع ماسوله مشاور مدیرکل میراث فرهنگی استان تهران در این برنامه گفت: ما همیشه با عینک دیگری به چینیها نگاه میکنیم؛ نه آن چیزی که دیگران میگویند. پدران شما هم با عینک اصلی به ما مینگریستند. ما آثاری را در چین و شما هم آثاری را در ایران به جا گذاشتهاید. ما هر روز آثاری که متعلق به شما است را در ایران توسعه میدهیم. تا جایی پیش رفتهایم که یکی از هنرهای بنیادی ما شده است. این هنر همان نگارگری است که از چین در ایران به جا گذاشته شده است ولی هنری که ما از ایران در چین به جا گذاشتهایم، روز به روز بیشتر از بین میرود. این هنر همان اشعار حافظ است. هنوز در برخی از روستاهای منطقه سین کیانگ چین وقتی کودکی متولد میشود، کسانی هستند که کتاب حافظ را در کنار قنداق کودک میگذارند. شما اگر میخواهید ایران را معرفی کنید، با این نگاه بپردازید.
پیشنهاد چینیها برای گردشگری ایران
در این نشست تیان ین پینگ مسئول یک مؤسسه فرهنگی، مجری چین و مشاور وزارت گردشگری این کشور بیان کرد: برگزاری کنفرانسهای فرهنگی و تاریخی در میان جوانان، یکی از راههای انعکاس مطالب درباره این کشور است. حتی میتوان آیتمهایی را مشخص کرد و گفت که دو کشور در حوزه موسیقی یا فیلم با یکدیگر کار کنند. ما باید به جوانان خوراک لازم را بدهیم تا درباره ایران اطلاعات لازم را به دست بیاورند. پیشنهادمان نیز این است که دانشگاههای چین با دانشگاههای ایران تبادل اطلاعات داشته باشند؛ بخصوص در حوزه جوانان.
مشاور وزارت گردشگری چین گفت: در سفرم به این کشور، از بازارهای مختلفی دیدن کردم. در کنار هر سایت گردشگری، حجرههای مختلفی به فروش محصولات میپرداختند ولی این محصولات تنوع کمی داشتند و نماد محصول ایرانی نبودند. من نمیدانستم باید چه چیزی را به عنوان سوغات بگیرم. ایران برای خودش بسته معرفی مناسبی ندارد.
این مجری شبکه فونیکس چین بیان کرد: در چین برخی اوقات یک شعر حماسی میتواند تا ۱۳ درصد افزایش گردشگر را برای یک شهر به ارمغان بیاورد و بدینترتیب با یک شعر، آن شهر را معرفی کند. ایران در منظر چینیها، کشور شجاعی است ولی داستانهای کمی از آن در دنیا منتشر شده است که بتواند به واسطه آن، گردشگر جذب کند. نباید چینیها فکر کنند که وقتی به ایران میآیند، سفر پرریسکی دارند، بلکه باید برعکس این تفکر وجود داشته باشد بنابراین میبایست این تفکر را به آنها معرفی کنیم.
اثر تاریخی و طبیعی ایران جهانی میشوند
فرهاد نظری مدیرکل دفتر ثبت آثار تاریخی و طبیعی ایران گفت: برای سال ۲۰۱۹ پرونده جنگل های هیرکانی در اجلاس میراث طبیعی یونسکو که در شهر باکوی اذربایجان برپا می شود، ارائه خواهد شد تا پس از ارزیابی کارشناسان در فهرست جهانی ثبت شود.
نظری گفت: پرونده شیوه و هنر ساختن و نواختن دو تار نیز در کمیته میراث ناملموس یونسکو که آذرماه در کلمبیا برپا خواهد شد، مورد بررسی قرار می گیرد تا به عنوان میراث ناملموس ایران به ثبت جهانی برسد. این پرونده نیز در اختیار بهروز وجدانی از پژوهشگران موسیقی قرار گرفته است.
نظری همچنین درباره پرونده هایی که قرار است در سال ۲۰۲۰ به یونسکو ارسال شود نیز بیان کرد: پرونده راه آهن شمال به جنوب برای سال بعد ارائه خواهد شد. برای حوزه میراث ناملموس نیز چند پرونده را در دست بررسی داریم. البته در این حوزه سهمیه نداریم چون یک سال در میان باید پرونده میراث ناملموس ارسال شود، ولی می خواهیم از فرصت پرونده مشترک استفاده کنیم.
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