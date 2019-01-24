دانشگاه ها بدون توجه به پایه های علمی دانشجو می پذیرند

علی اکبر رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اینکه بدون اطلاعات و آگاهی کافی مدرک مهندسی صادر و فارغ التحصیل تحویل جامعه می دهیم معضل بزرگی در کشور است.

رمضانی تصریح کرد: یکی از پایه های اصلی توسعه، نیروی انسانی است که باید به کیفیت و قابلیت های نیروی انسانی در کنار کمیت آن توجه ویژه ای شود.

وی در ادامه به برگزاری آزمون نظام مهندسی در بهمن ماه جاری اشاره کرد و افزود: از قبول شدگان این آزمون مصاحبه حضوری گرفته می شود.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی همچنین با اشاره به آزمون نظام مهندسی اردیبهشت ماه امسال، گفت: در این آزمون یک هزار و ۶۸۸ نفر حضور داشتند که در رشته عمران ۷۵۵ نفر، رشته معماری ۶۳۳ نفر، رشته برق ۱۷۳ نفر، رشته مکانیک ۵۰ نفر، نقشه برداری ۱۵ نفر و رشته شهرسازی ۳۲ نفر به رقابت پرداختند.

رمضانی افزود: تعداد قبول شدگان در رشته های عمران ۴.۶ درصد، نقشه برداری ۱۳.۳ درصد، شهرسازی ۹.۴ درصد، مکانیک ۴ درصد، برق ۳.۴ درصد، معماری ۴.۱ درصد بوده که به طور میانگین ۵.۳۳ درصد در این آزمون قبول شدند.

وی با بیان اینکه رقم قبولی در آزمون نظام مهندسی خراسان شمالی رضایت بخش نبود، گفت: این رقم ضرورت توجه به آموزش های قبل از ورود به حرفه و پایگاه های آموزشی در نظام مهندسی را می رساند تا پس از ورود به حرفه مهندسی دوره هایی به صورت مستمر و موثر داشته باشیم و بحث کارآموزی را جدی تر و به طور موثر برنامه ریزی کنیم.

رئیس سازمان نظام مهندسی ساختمان خراسان شمالی در ادامه اظهار کرد: شیوه نامه کار آموزی نظام مهندسی در حال تدوین است که به زودی ابلاغ می شود.