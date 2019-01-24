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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۱۸

سرلشکر رحیم صفوی در اصفهان:

سردار فضائلی فرمانده‌ای مجاهد و دانشمندی مسلط به معارف اسلام بود

سردار فضائلی فرمانده‌ای مجاهد و دانشمندی مسلط به معارف اسلام بود

اصفهان -مشاور عالی رهبر معظم انقلاب گفت:۳ سال شبانه روز در کنار سردار فضائلی زندگی کردم و وی را فرمانده‌ای شجاع ومجاهد یافتم که از نظر تفکر بی‌نظیر و دانشمندی مسلط به معارف اسلام و قرآن بود.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار  سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت سردار احمد فضائلی معاون پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر از من بخواهند یکی از سربازان امام زمان(عج) را معرفی کنم قطعا از سردار فضائلی نام خواهم برد.

وی افزود: فوت سردار فضائلی داغ بزرگی را بر دل دوستان و آشنایان وی بر جای گذاشت اما یاد وی در دل ما همواره باقی است و نام و عملکرد پرافتخار وی نیز تا همیشه در تاریخ این سرزمین می درخشد.

دوستی ۴۷ ساله سردار صفوی باسردار احمد فضائلی

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به دوستی ۴۷ ساله خود با سردار احمد فضائلی ابراز داشت: من سه سال شبانه روز در کنار وی زندگی کردم و وی را فرمانده ای شجاع، مجاهد و جانباز یافتم که از نظر تفکر و اخلاق نیز بی نظیر و دانشمندی مسلط به معارف ناب اسلام و قرآن بود.

وی با اشاره به خاطرات خود از سردار احمد فضائلی با اشاره به اینکه ما در یک دانشگاه و یک رشته تحصیل می‌کردیم و دوران مبارزاتی در آن سالهای دهه ۵۰ را با یکدیگر پشت سر گذاشتیم، ابراز داشت: ما حتی در دوران سربازی از سال ۵۴ تا ۵۶ در تیپ ۵۵ هوابرد شیراز با یکدیگر  همراه بودیم.

سردار صفوی با اشاره به جانبازی سردار فضائلی تاکید کرد: ایشان به اندازه ای فروتن بود که هیچگاه صحبت از جانبازی خود به زبان نیاورده و هیچ گاه علم و دانش خود را به قصد تفاخر عیان نمی کرد و از مهم ترین ویژگی های وی این بود که تفکرات  و تعهدات خود را به جای اینکه همانند برخی افراد تنها بر زبان جاری سازد به واقع عملیاتی می کرد.

وی با بیان اینکه در وجود سردار فضائلی عشق و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت موج می‌زد و  انسانی خودساخته بود، بیان داشت: وی از طراحان و موسسان آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و شناخت کاملی از موضوعات امنیت ملی، منافع کشور و مصالح ملت ایران داشت.

پایه‌گذاری لشکر امام حسین (ع) و ۸ نجف اشرف توسط سردار فضائلی

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اینکه سردار فضائلی از بنیان‌گذاران مرکز آموزش ۱۵ خرداد اصفهان ابراز داشت: ایشان دو لشکر قدرتمند اصفهان در دوران دفاع مقدس یعنی لشکر  ۱۴ امام حسین (ع) و ۸ نجف اشرف را پایه‌گذاری کرد که نقش بی بدیلی در پیروزی های دوران جنگ داشتند، وی همچنین  سربازانی شجاع و انقلابی را در اصفهان و خوزستان تربیت کرد که مایه افتخار نظام هستند.

وی با بیان اینکه سردار فضائلی بالاترین سطوح آموزشی را در ایران و خارج از کشور گذراند، گفت: سال‌ها فرماندهی دانشگاه امام حسین (ع) جزو دوران‌های پرافتخار وغرور آفرین عملکرد وی در خدمت به نظام جمهوری اسلامی است.

تسلط بر نفس،بزرگواری و فروتنی بی بدیل سردار فضائلی در دوران زندگی

سردار صفوی با اشاره به تسلط بر نفس، بزرگواری و فروتنی بی بدیل سردار فضائلی در دوران زندگیش گفت: وی در جریان فوت فرزندش صبورانه با موضوع برخورد کرد، بسیار شجاعانه با موقعیت‌های مختلف روبرو می شد و با بصیرت بسیار با مسایل سیاسی برخورد داشت.

وی با بیان اینکه سردار فضائلی از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان عمر با جریان انقلاب اسلامی همراه بود و یکی از سرمایه‌های مهم نظام بود که حسرت جای خالی وی بر دل ملت ایران باقی خواهد ماند، ابراز داشت: ایشان در تمام عمر به عنوان سرباز راه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب جان‌فشانی کرد و اکنون به یقین جایگاه نیکویی در دنیای دیگر و نزد پروردگار عالمیان دارد.

کد مطلب 4522409

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