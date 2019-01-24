به گزارش خبرنگار مهر، سردار سرلشکر سید یحیی رحیم صفوی پیش از ظهر پنج شنبه در مراسم بزرگداشت سردار احمد فضائلی معاون پژوهشی دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی اظهار داشت: اگر از من بخواهند یکی از سربازان امام زمان(عج) را معرفی کنم قطعا از سردار فضائلی نام خواهم برد.

وی افزود: فوت سردار فضائلی داغ بزرگی را بر دل دوستان و آشنایان وی بر جای گذاشت اما یاد وی در دل ما همواره باقی است و نام و عملکرد پرافتخار وی نیز تا همیشه در تاریخ این سرزمین می درخشد.

دوستی ۴۷ ساله سردار صفوی باسردار احمد فضائلی

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به دوستی ۴۷ ساله خود با سردار احمد فضائلی ابراز داشت: من سه سال شبانه روز در کنار وی زندگی کردم و وی را فرمانده ای شجاع، مجاهد و جانباز یافتم که از نظر تفکر و اخلاق نیز بی نظیر و دانشمندی مسلط به معارف ناب اسلام و قرآن بود.

وی با اشاره به خاطرات خود از سردار احمد فضائلی با اشاره به اینکه ما در یک دانشگاه و یک رشته تحصیل می‌کردیم و دوران مبارزاتی در آن سالهای دهه ۵۰ را با یکدیگر پشت سر گذاشتیم، ابراز داشت: ما حتی در دوران سربازی از سال ۵۴ تا ۵۶ در تیپ ۵۵ هوابرد شیراز با یکدیگر همراه بودیم.

سردار صفوی با اشاره به جانبازی سردار فضائلی تاکید کرد: ایشان به اندازه ای فروتن بود که هیچگاه صحبت از جانبازی خود به زبان نیاورده و هیچ گاه علم و دانش خود را به قصد تفاخر عیان نمی کرد و از مهم ترین ویژگی های وی این بود که تفکرات و تعهدات خود را به جای اینکه همانند برخی افراد تنها بر زبان جاری سازد به واقع عملیاتی می کرد.

وی با بیان اینکه در وجود سردار فضائلی عشق و محبت به اهل بیت عصمت و طهارت موج می‌زد و انسانی خودساخته بود، بیان داشت: وی از طراحان و موسسان آموزش سپاه پاسداران انقلاب اسلامی بود و شناخت کاملی از موضوعات امنیت ملی، منافع کشور و مصالح ملت ایران داشت.

پایه‌گذاری لشکر امام حسین (ع) و ۸ نجف اشرف توسط سردار فضائلی

دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا با اشاره به اینکه سردار فضائلی از بنیان‌گذاران مرکز آموزش ۱۵ خرداد اصفهان ابراز داشت: ایشان دو لشکر قدرتمند اصفهان در دوران دفاع مقدس یعنی لشکر ۱۴ امام حسین (ع) و ۸ نجف اشرف را پایه‌گذاری کرد که نقش بی بدیلی در پیروزی های دوران جنگ داشتند، وی همچنین سربازانی شجاع و انقلابی را در اصفهان و خوزستان تربیت کرد که مایه افتخار نظام هستند.

وی با بیان اینکه سردار فضائلی بالاترین سطوح آموزشی را در ایران و خارج از کشور گذراند، گفت: سال‌ها فرماندهی دانشگاه امام حسین (ع) جزو دوران‌های پرافتخار وغرور آفرین عملکرد وی در خدمت به نظام جمهوری اسلامی است.

تسلط بر نفس،بزرگواری و فروتنی بی بدیل سردار فضائلی در دوران زندگی

سردار صفوی با اشاره به تسلط بر نفس، بزرگواری و فروتنی بی بدیل سردار فضائلی در دوران زندگیش گفت: وی در جریان فوت فرزندش صبورانه با موضوع برخورد کرد، بسیار شجاعانه با موقعیت‌های مختلف روبرو می شد و با بصیرت بسیار با مسایل سیاسی برخورد داشت.

وی با بیان اینکه سردار فضائلی از ابتدای انقلاب اسلامی تا پایان عمر با جریان انقلاب اسلامی همراه بود و یکی از سرمایه‌های مهم نظام بود که حسرت جای خالی وی بر دل ملت ایران باقی خواهد ماند، ابراز داشت: ایشان در تمام عمر به عنوان سرباز راه امام خمینی (ره) و رهبر معظم انقلاب جان‌فشانی کرد و اکنون به یقین جایگاه نیکویی در دنیای دیگر و نزد پروردگار عالمیان دارد.