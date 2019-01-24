به گزارش خبرنگار مهر، بیژن نامدار زنگنه صبح پنجشنبه در بازدید از پروژه‌های پارس جنوبی اظهار داشت: در راستای تکمیل طرح‌های توسعه‌ای پارس جنوبی تلاش گسترده‌ای صورت گرفته است.

وی به افزایش میزان تولید پارس جنوبی در سال‌های اخیر اشاره کرد و ادامه داد: تسریع روند اجرایی فازهای ۱۳ و ۲۲ تا ۲۴ پارس جنوبی را به عنوان یک اولویت مهم در دستور کار داریم.

وزیر نفت با بیان اینکه اولویت وزارت نفت تکمیل فازهای باقی‌مانده پارس جنوبی است خاطرنشان کرد: تسریع در تکمیل این طرح‌ها را در دستور کار داریم.

وزیر نفت در این سفر از فازهای ١٣ و ٢٢ تا ٢۴ پارس جنوبی و طرح‌های در حال توسعه صنعت پتروشیمی در منطقه ویژه پارس بازدید خواهد کرد و در جریان آخرین وضعیت توسعه‌ای این طرح‌ها قرار خواهد گرفت.