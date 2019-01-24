بخش چهل سالگی جشنواره تلویزیونی «جام جم» جذاب و نوستالژیک است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی معاونت سیما، مهدی فرجی عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره تلویزیونی «جام جم» در خصوص اهمیت برگزاری این جشنواره گفت: در واقع جشنواره تلویزیونی «جام جم»، محصولات تولیدی یک سال گذشته سیما را که حاصل تلاش تهیه کنندگان، برنامه سازان، فیلمسازان و هنرمندان این کشور است، عرضه می کند و نشان می دهد که کار بزرگی در حوزه فرهنگ صورت گرفته است تا مردم در اوقات فراغت‌شان سرگرم شوند. در یک جمله می‌گویم این جشنواره تلاش های یک‌ساله فیلمسازان را برای مردم عزیز کشورمان به نمایش می گذارد و در نوع خود بسیار جالب، جذاب و دیدنی است.

وی همچنین درباره رشد ۲ برابری تعداد کمیسیون‌های تخصصی جشنواره عنوان کرد: به نظر من این مسائل روزبه‌روز تخصصی‌تر می‌شود و مردم هم مایل‌اند به صورت کاملا تخصصی برنامه های مورد علاقه خود را ببینند، لذا به اعتقاد من، افزایش کمیسیون ها کار درست و مثبتی بوده است و می تواند با انجام آسیب شناسی برنامه ها به صورت تخصصی، مسیر بهتر و تولیدات باکیفیتی را پیش روی سازمان قرار دهد؛ این تخصصی شدن می تواند کارکردِ کیفیت بهتر را هم داشته باشد.

عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره «جام جم»، در ادامه تاکید کرد: جشنواره از لحاظ کمی و کیفی و رقابت آنها بر روی کیفیت تولیدات تلویزیون بسیار تاثیر گذار است. همچنین وقتی جشنواره برگزار می شود ما با نقایصمان روبه رو می شویم؛ طبیعتا با جبران این نقایص می توانیم روی کیفیت آثار اثر گذار باشیم؛ در عین حال جشنوار روی کمیت هم اثر می گذارد و ما می توانیم شاهد این باشیم که سال به سال تولیداتمان در گونه های مختلف افزایش یابند.

فرجی با اشاره با اضافه شدن بخش چهل سالگی به جشنواره جام جم افزود: ما در چهلمین سال پیروزی انقلاب اسلامی، پنجمین جشنواره سیما را برگزار می‌کنیم به همین دلیل این بخش می تواند به ما کمک کند تا ببینیم در حوزه انقلاب اسلامی در رسانه ملی چه کردیم. به عقیده من این بخش بسیار جذاب و نوستالژیک خواهد بود.

عضو شورای سیاستگذاری پنجمین دوره جشنواره «جام جم»، در پایان درباره مهم ترین بخش های رقابتی جشنواره امسال گفت: از نظر من بخش های نمایشی، مسابقات و سرگرمی بخش های پر ترافیک و جذاب هستند و رقابت بین آنها بسیار فشرده خواهد بود.