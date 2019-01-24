اجلاس سراسری انبوه سازان مسکن و ساختمان در شیراز برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر ، معاون مالی و اقتصادی شهرداری شیراز صبح پنجشنبه در اجلاس سراسری انبوه سازان و مسکن و ساختمان کشور، گفت: در شهریورماه امسال شاهد رشد بیش از 11 درصدی در بخش مسکن و طی شش ماه اول سال شاهد افزایش 34 درصدی قیمت مسکن به دلیل افزایش نرخ زمین و سایر مسائل تاثیرگذار بر قیمت مسکن بوده ایم.

محمد هادی هاشم پور صنعت ساختمان را یکی از محرک های اصلی اقتصاد کشور معرفی و بیان کرد :هر تغییری در این بازار را تاثیرگذار بر سایر بخش ها است.

وی افزود: بازار ساختمان تحت تاثیر تغییرات کلیدی اقتصاد کشور بوده، که افزایش قیمت مسکن و افزایش معاملات بسترهای انگیزشی در سرمایه گذاران بخش مسکن است.

وی با تصریح اینکه امروز نیازمند افزایش اعتماد و امید در جامعه خصوصا انبوه سازان هستیم، اهداف برگزاری این اجلاس را ایجاد محرک امید و اعتماد به شهروندان و انبوه سازان و تغییر نگاه مجموعه شهرداری به انبوه سازان به عنوان شرکای استراتژیک و شناسایی ظرفیت ها و نیازهای جدید جامعه و احصاء توانمندی ها و توجه به سایر روشهای سرمایه گذاری و ... دانست.