تغییر ساعت اجرای نمایش «زاویه» در روز پنجشنبه ۴ بهمن

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «زاویه» به نویسندگی و کارگردانی بهداد بلیغ فر در روز پنجشنبه ۴ بهمن، در ساعت ۱۷:۳۰ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.
در این نمایش سیده شقایق هاشمی پوراصیل، هما پارسایی (پریسان)، رز امامی و بهداد بلیغ فر به ایفای نقش می پردازند.
خلاصه نمایش این اثر که پیشتر در جشنواره تئاتر تجربه شرکت کرده بود، بدین صورت ذکر شده: موج دیده شدن و مطرح بودن در دنیای امروز با ویژگی های شخصیتی و اجتماعی متفاوت از طبقات مختلف جامعه در چند قصه موازی و ربط آنها به یکدیگر.
علاقهمندان برای دیدن نمایش «زاویه» که تا ۱۸ بهمن ماه هر روز –به جز شنبه ها- در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه میرود، میتوانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.
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