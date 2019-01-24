  1. هنر
  2. تئاتر
۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۲۷

تغییر ساعت اجرای نمایش «زاویه» در روز پنجشنبه ۴ بهمن

تغییر ساعت اجرای نمایش «زاویه» در روز پنجشنبه ۴ بهمن

نمایش «زاویه» به کارگردانی بهداد بلیغ فر امروز پنجشنبه ۴ بهمن در ساعت ۱۷:۳۰ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی مرکز تئاتر مولوی، نمایش «زاویه» به نویسندگی و کارگردانی بهداد بلیغ فر در روز پنجشنبه ۴ بهمن، در ساعت ۱۷:۳۰ در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه می رود.

در این نمایش سیده شقایق هاشمی پوراصیل، هما پارسایی (پریسان)، رز امامی و بهداد بلیغ فر به ایفای نقش می پردازند.

خلاصه نمایش این اثر که پیشتر در جشنواره تئاتر تجربه شرکت کرده بود، بدین صورت ذکر شده: موج دیده شدن و مطرح بودن در دنیای امروز با ویژگی های شخصیتی و اجتماعی متفاوت از طبقات مختلف جامعه در چند قصه موازی و ربط آنها به یکدیگر.

علاقه‌مندان برای دیدن نمایش «زاویه» که تا ۱۸ بهمن ماه هر روز –به جز شنبه ها-  در سالن کوچک مرکز تئاتر مولوی به صحنه می‌رود، می‌توانند به مرکز تئاتر مولوی دانشگاه تهران به آدرس خیابان انقلاب، خیابان ۱۶ آذر، جنب باشگاه دانشجویان، مرکز تئاتر مولوی مراجعه کنند.

کد مطلب 4522418
فریبرز دارایی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها