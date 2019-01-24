به گزارش خبرگزاری مهر، فرشته دستپاک در جلسه کارگروه فرش استان کرمانشاه با اشاره به قدمت فرش دستبافت و گلیم در استان اظهار داشت: امروزه برای تولید هر شغل ۲۰۰ میلیون تومان باید هزینه شود و این در حالی است که صنعت فرش دستبافت را می توان با ۱۰ الی ۱۵میلیون تومان سرمایه به تولید محصولی پرداخت که هم مشتری و علاقمند در تمام دنیا دارد و هم ارزش افزوده و سود آن چندین برابر هزینه هایش است.

وی با بیان اینکه این صنعت را می توان در فضایی کم و یا حتی در منزل آن را راه اندازی کرد، افزود: استان کرمانشاه با توجه به قدمت تاریخی و برندهایی که در این زمینه دارد می تواند بخشی از میزان بیکاری موجودش را از طریق سرمایه گذاری در صنعت فرش و گلیم کاهش دهد.

رییس مرکز ملی فرش ایران گفت: کرمانشاه در زمینه تولید پشم خودکفاست و مازاد پشم تولیدی را به استان های دیگر صادر می کند و باید این امر را به گونه‌ای مدیریت و برنامه ریزی کنیم که چرخه تبدیل پشم به نخ در همین استان انجام شود تا نخ با قیمت پایین تری به دست تولید کننده برسد.

وی با اشاره به سخنان معاون استاندار کرمانشاه در زمینه تولید رنگ از گیاهان عنوان کرد: در این زمینه تلاش‌هایی هم صورت گرفته تا این مسئله عملیاتی شود.

دستپاک با تاکید بر لزوم بازگرداندن فرش به رنگهای طبیعی، تصریح کرد: این مقوله می تواند کرمانشاه را هم به عنوان بزرگترین تولید کننده رنگهای گیاهی مطرح کند.

وی به تاثیر توسعه تولید فرش دستبافت در کاهش مهاجرت روستائیان به شهر نیز اشاره و تصریح کرد: فرش دستبافت بخشی از هویت روستائیان ما است و زمانی که این صنعت را در منازل روستایی ترویج و حمایت شود و امنیت شغلی ایجاد کنیم با کاهش مهاجرت مواجه و حاشیه نشینی کمتر می شود.

رییس مرکز ملی فرش ایران فرش دستبافت و گلیم را جدای از نگاه اقتصادی بخشی از هویت معنوی و تاریخی دانست و بر لزوم ترویج آن تاکید کرد.

وی در پایان اظهار داشت: مسئولان استان باید توجه جدی به فرش و گلیم استان داشته باشند و ما هم در مرکز ملی فرش کشور حاضر به هرگونه حمایت بخصوص در زمینه بازاریابی و فروش هستیم و امیدوارم که بتوانیم در این زمینه به همدیگر کمک کنیم.

هدایت حاتمی معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه هم در این جلسه با اشاره به قدمت چند هزار ساله فرش بومی استان کرمانشاه اظهار داشت: امروزه همه کارشناسان و علاقمندان به این صنعت استان کرمانشاه را با فرش سنقر و گلیم هرسین می شناسند و می توان گفت که در این زمینه استان ما دارای دو برند ملی و جهانی می باشد.

وی افزود: ظرفیت دامپروری استان کرمانشاه به اندازه ای است که سالانه بیش از ۲۰۰۰ تن پشم از استان خارج می شود و با چندین برابر بیشتر به صورت نخ به دست فرشباف می رسد در حالیکه ما باید طرح«از پشم تا فرش» را در استان به طور کامل اجرا کنیم تا چرخه بافت فرش از تولید نخ گرفته تا رنگرزی و ریسندگی و ...همه در استان انجام شود و برای بافنده به صرفه باشد و برای این منظور مدیریت اقتصادی استان هم پای کار است و حمایت می کند.

معاون امور اقتصادی استاندار کرمانشاه با اشاره به مشکلات موجود در استان در خصوص سرمایه گذاری روی فرش دستبافت گفت: در استان کرمانشاه هیچگاه یک برنامه جدی و کامل در خصوص فرش اجرایی نشده در حالیکه ظرفیت بسیار زیادی در این خصوص وجود دارد و ما امروز وظیفه داریم که این روند بی توجهی و بی برنامگی در صنعت فرش را متوقف کنیم و جدی تر و با نگاه تولید ثروت و ایجاد اشتغال و با تکیه بر برندهای موجود این صنعت را تقویت کنیم و این مستلزم همت همگانی مسئولین و تولیدکنندگان است.