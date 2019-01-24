۲۵۶هکتار اراضی واگذار شده به تعاونیها درکیلان فاقد سند مالکیت است

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم میرزایی نیکو پیش از ظهر پنج شنبه در نشست مشترک مسئولین اجرایی شهرستان دماوند با استاندار تهران طی سخنانی ضمن تقدیر از اقدامات محسنی بندپی در مدت انتصاب به این سمت گفت: در شهر کیلان حدود ۲۵۶ هکتار از اراضی در اختیار تعاونی ها قرار گرفته که فاقد اسناد هستند و همین امر مشکلات فراوانی را برای مردم ایجاد کرده است.

وی افزود: در بخش رودهن ۲ مشکل ترافیک و احداث بیمارستان وجود دارد.

نماینده مردم شهرستان های فیروزکوه و دماوند در مجلس شورای اسلامی گفت: شهرستان دماوند نیازمند احداث کمربندی است.

وی در خصوص برخی مشکلات دماوند و فیروزکوه گفت: کشاورزان این ۲ شهرستان با تولید بیش از ۳۰۰ هزار تن میوه نقش مهمی در کشاورزی استان تهران دارند، که نباید در استمهال وام کشاورزی سلیقه ای عمل کرد.

میرزایی نیکو همچنین از عدم پشرفت در حد انتظار آبیاری تحت فشار در این ۲ شهرستان انتقاد کرد.