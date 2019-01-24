صادرات ۱۱۵ هزار تن مرکبات در مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله شهیدی فر صبح پنجشنبه در آیین تودیع و معارفه مسئول حوزه نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه بخش کشاورزی از بخش های فعال جامعه اثرگذاری زیادی در اشتغال، جلوگیری از وابستگی به خارج کشور و اتکا به داخلی و تقویت امنیت غذایی حائز اهمیت است گفت: امنیت غذایی مورد توجه همه کشورها است و ۸۵ درصد محصولات غذایی در کشور خودکفایی هستیم.

شهیدی فر با عنوان اینکه در محصولات استراتژیک نیازی به کشورهای دیگر نداریم با گرامیداشت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی گفت: کشاورزی مازندران رو به پیشرفت و جلو است و سرزمین طلایی و نگین کشاورزی ایران به شمار می رود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه ۲.۵ درصد سطح کشت اراضی کشور را در اختیار داریم گفت: هفت درصد تولید و ۱۰ درصد ارزش محصولات اقتصادی کشور به مازندران وابسته است و محصولات استراتژیک در استان تولید می شود.

وی با اشاره به رتبه اول مازندران در تولید محصولات مرکبات و برنج اظهار داشت: مازندران در تولید گوشت سفید، آبزی پروری نیز مقام اول را در کشور دارد و در ۲۲ محصول دیگر نیز رتبه برتر را داریم.

شهیدی فر با تاکید بر حفظ عرصه های اراضی باغی و زراعی ادامه داد: صادارت محصولات کشاورزی در سال جاری در چهار دهه قبل بی سابقه بود و ۸۰ هزار تن کیوی تاکنون از کشور صادر شد و این رقم به بیش از ۱۰۰ هزار تن می رسد.

وی از صادرات ۳۵ هزار تن پرتقال و نارنگی از مازندران به خارج خبر داد و گفت: دغدغه برنج نیز با صادرات این محصول کم شده است و صادرات آبزی پروری نیز افزایش چشمگیری داشته است.

در این مراسم با تقدیر از تلاش های حجت الاسلام موسوی، حجت الاسلام محمد فلاح به عنوان مسئول جدید دفتر نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران منصوب و معرفی شد.