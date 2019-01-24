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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۳۷

کارشناس هواشناسی ایلام:

سامانه بارشی روز یکشنبه هفته آینده وارد ایلام می شود

سامانه بارشی روز یکشنبه هفته آینده وارد ایلام می شود

ایلام - کارشناس هواشناسی ایلام گفت: طبق بررسی نقشه های هواشناسی سامانه بارشی روز یکشنبه هفته آینده وارد ایلام می شود.

احسان احمدی نژاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: در حال حاضر جو آرام و پایداری در سطح تمام مناطق استان برقرار است.

وی گفت: تا روز شنبه طی این سه روز احتمال نفوذ گرد و غبار به سطح استان وجود دارد.

وی افزود: همچنین انتظار داریم برای روز یکشنبه سامانه بارشی که از قدرت بارشی قوی برخوردار است  وارد استان شود و طی یکشنبه و دوشنبه در سطح استان فعال می شود.

وی تصریح کرد: بر طبق اطلاعات هواشناسی این سیستم بارشی از قدرت بالایی برخوردار است و خطر سیلابی شدن مسیل ها در برخی نقاط استان وجود دارد.

احمدی نژاد افزود: دمای هوای امروز در شهر ایلام به  به یک درجه زیر صفر رسیده و شهر مهران دیروز در گرمترین ساعت به ۲۱ درجه رسید.

وی گفت: همچنین روند افزایشی دما را تا روز شنبه در سطح استان شاهد هستیم.

کد مطلب 4522433

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