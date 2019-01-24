منبر غیر سیاسی امتیاز نیست/«نفوذ»آفت انقلاب است

به گزارش خبرنگارمهر، حجت الاسلام ناصر رفیعی ظهر پنج شنبه در همایش دست برتر که به مناسبت چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب در سالن اداره کل تبلیغات اسلامی خراسان رضوی برگزار شده بود اظهار کرد:یکی از آفت های مهم در طول تاریخ که انقلاب اسلامی را نیز تحت تاثر قرار داده نفوذ اعم از نفوذ اعتقادی،اندیشه و یا فردی است که باعث ضربه به انقلاب شده است و همین عامل باعث شد سقیفه به جای غدیر مطرح شود.

وی افزود:رجعت به ضد ارزش ها از دیگر آفت های انقلاب است و اکنون در زندگی برخی ها سگ بازی و ولنتاین مطرح می شود و حتی معماری ها ترویج سبک غربی شده است و این در حالی است که ارزش هایی مثل نماز و دعا کمرنگ شده است.

استاد حوزه علمیه قم ادامه داد:تبلیغ ناکارآمدی نظام و نادیده گرفتن پیشرفت ها یکی دیگر از آفت های انقلاب است باید در این راستا امید بخشی به جامعه داده شود. اگر یکی از مسئولان نظام خطاکار و جرمش ثابت می شود نباید این به پای همه مسئولان نوشته شود چرا که اکثر مدیران نظام خدوم و درستکار هستند.

وی بیان کرد:تفرقه یکی دیگر از آسیب های انقلاب بوده و باید تمامی جناح ها توجه داشته باشند نظام متعلق به خودشان است و باید با همدلی برای پیشرفت کشور تلاش کنند و در این مسیر نباید اصلاح طلب و اصولگرا مطرح شود و هر تفکری که خط قرمز های نظام را محترم بشمرد مورد تایید است.

حجت الاسلام رفیعی تاکید کرد: انزوای سیاسی یکی دیگر از آفت های نظام است اینکه بعضی منبرهای ما سکولار شده تاسف بار است و منبر غیر سیاسی امتیاز نیست.

وی تصریح کرد:خودباختگی در برابر دشمنان و اینکه منتظر باشیم آنها بیایند و مشکلات ما را حل کنند تصور اشتباهی است و باید با استفاده از ظرفیت های خودمان و اتکا به دانشمندان داخلی مشکلات کشور را حل کنیم.

استاد حوزه علمیه قم افزود:افول معنویت نیز یکی دیگر از آفت های انقلاب بوده است و این در حالی است که ابتدای انقلاب همه برای خدا کار می کردند ولی اکنون این نیت ها کمرنگ شده و باید به این مسئله توجه شود.