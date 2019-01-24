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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۵۰

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی:

خدمت به بندگان خدا برترین اعمال برای انسان است

خدمت به بندگان خدا برترین اعمال برای انسان است

بیرجند- نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با بیان اینکه بعد از اجرای واجبات خدمت به بندگان خدا را انجام دهید که برترین اعمال است، گفت: اگر می خواهید سعادتمند شوید به بندگان خدمت کنید.

به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله سید علیرضا عبادی صبح پنج شنبه در دیدار با مدیرعامل موسسه خیریه امدادگران عاشورا اظهار داشت: خدمت به بندگان خدا و در راستای ولایت خدا حرکت کردن دنیا و آخرت انسان را تأمین می کند.

وی با بیان اینکه بعد از انجام واجبات الهی مابقی اعمال مستحبات است، بیان کرد: بنابراین بعد از اجرای واجبات خدمت به بندگان خدا را انجام دهید که برترین اعمال است.

نماینده ولی فقیه در خراسان جنوبی با تأکید بر اینکه اگر می خواهید مقرب درگاه خداوند و سعادتمند شوید خدمت به بندگان خدا کنید، افزود: توفیق هر عملی نیز شانس و اقبال نیست بلکه یک انگیزه درونی است که انسان بخواهد.

عبادی با بیان اینکه هرکس بخواهد هدایت می شود، عنوان داشت: شکر توفیق خدمت به بندگان خدا از انسان ساخته نیست و خود به توفیق نیاز دارد.

وی خطاب به اعضای موسسه خیریه امدادگران عاشورا گفت: خدا را شاکر باشید که توفیق این راه را به شما داده چراکه از بهترین اعمال نزد خداوند است.

کد مطلب 4522438

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