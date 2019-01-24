به گزارش خبرنگار مهر، عبدالکریم گراوند صبح پنجشنبه در نشست ستاد اقتصاد مقاومتی استان بوشهر اظهار داشت: همه باید برای تقویت طرح‌های اشتغال‌زایی در استان بوشهر تلاش لازم را داشته باشند.

وی بر لزوم تسهیل در اجرای طرح‌ها و رفع موانع تولید و اشتغال در سطح استان تاکید کرد و ادامه داد: باید از همه ظرفیت‌ها برای ارائه خدمت به مردم و رفع مشکلات و گره‌گشایی از آنها استفاده کرد.

استاندار بوشهر با بیان اینکه مدیران باید خدمت به مردم را اولویت خود بدانند، تصریح کرد: اجرای طرح‌های اقتصاد مقاومتی در راستای ایجاد اشتغال پایدار و کاهش بیکاری در سطح استان انجام می‌شود.

وی با تاکید بر تسهیل‌گری در امور مردم، بیان کرد: از مدیران کل دستگاه‌های اجرایی و مدیران بانک‌های استان انتظار داریم با تسهیل‌گری نسبت به تسریع در روند پرداخت تسهیلات اهتمام ورزند.



گراوند با بیان اینکه مدیران در روند اجرای طرح‌ها و پروژه‌های اشتغال‌زایی نباید کاغذبازی کنند افزود: پاسخ به استعلام‌ها باید در کمتر از دو هفته توسط ادارات و دستگاه‌های ذیربط به متقاضیان اعلام شود و اگر از دو هفته فراتر رفت به منزله تایید استعلام است و همه مدیران موظف به اجرای این مصوبه هستند.



استاندار بوشهر خاطرنشان کرد: گره‌گشایی از مشکلات مردم باید مورد تاکید همه مدیران و متولیان امور قرار گیرد و در این مسیر هیچگونه کم‌کاری پذیرفتنی نیست.