تیم ایروبیک ژیمناستیک قزوین راهی رقابت های قهرمانی کشور شد

به گزارش خبرنگار مهر، تیم قزوین در این رقابتها با ترکیب محمد رضا نبی پور، یاسین حاجی خانی، محمد امین باقری و علی پرویزی به عنوان ورزشکار، علیرضا نبی پور بعنوان مربی و منوچهر کاکاوند هم بعنوان سرپرست حضور می یابد.

تیم ایروبیک ژیمناستیک استان در دو رده جوانان و بزرگسالان با حریفان مصاف می کند.

رقابتهای ایروبیک ژیمناستیک قهرمانی کشور از امروز در سالن شهید آذرپی تهران آغاز می شود.

در پایان این مسابقات دو روزه نفرات برتر به اردوی تیم ملی جهت شرکت در مسابقات آسیایی دعوت می شوند.

قزوین میزبان مرحله پلی آف لیگ ملی بسکتبال با ولیچر کشور

این رقابت ها در گروه شمال و با حضور تیم های هیئت بوکان، پگاه فارس، فیروز قزوین و نامی نو اصفهان روز جمعه به میزبانی سالن شهید بابایی قزوین برگزار می شود.

مربی آبیکی در دور دوم تمرینات تیم ملی تیراندازی با کمان جانبازان و معلولین

جبرئیل عبادی مربی آبیکی به دومین مرحله اردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی باکمان جانبازان‌ و معلولین، اعزامی به مسابقات جهانی هلند ۲۰۱۹، که از امروز در جزیره کیش آغاز می شود دعوت شد.

مسابقات جهانی ۲۰۱۹ هلند خرداد ماه سال آینده برگزار می شود که در آن سهمیه مستقیم پارالمپیک توکیو۲۰۲۰ توزیع خواهد شد.

فوتبالیست تاکستانی به سپیدرود رشت پیوست

حمیدرضا طاهرخانی فوتبالیست ملی پوش تاکستانی تیم پرسپولیس تهران به سپیدرود رشت ملحق شد.

قرار داد طاهرخانی برای نیم فصل و تا پایان رقابت های فصل جاری است.

درخشش دختر شطرنج باز قزوینی در مسابقات کیش

در پایان دومین دوره رقابتهای استاندارد کیش (ویژه ریتینگداران کمتر از ۱۷۰۰)، سارا داوری شطرنج باز نوجوان استان، با کسب ۴/۵ امتیاز و افزایش ۴۰ واحد ریتینگ بین المللی خود موفق شد عنوان برتر زیر ۱۴ سال رقابتها را به دست آورد.

کیش میزبان این رقابت ها بود.