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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۷

نقاشی های «باستان نامه» در برج آزادی به نمایش درآمد

نقاشی های «باستان نامه» در برج آزادی به نمایش درآمد

نمایشگاه گروهی نقاشی «باستان نامه» به مدیریت هنری «شهلا کوهستانی» از ۴ بهمن در برج آزادی برپا شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی برج آزادی، این نمایشگاه حاصل کار گروهی ۴ نوجوان هنرمند برای به تصویر کشیدن تاریخ ایران است.

در این نمایشگاه ۱۲ اثر هنری برای به تصویر کشیدن تحول تاریخی ایران در معرض دید عموم قرار می گیرد. این آثار با تلفیق عکس و نقاشی و با تکنیک های آکرلیک، ماژیک و میکس مدیا با استفاده از مستندات تاریخی و با نگاهی متفاوت و خلاقانه خلق شده اند.

دیبا پیشدادی بر روی دوره های مختلف تاریخی ایران تحقیق و پژوهش کرده، عکاسی از مدلهای انتخاب شده را ژینا حیدرعلی عهده دار بوده و سایه پارسایی و یاسمن فرامرزی نژاد آثار را طراحی و خلق کرده اند. 

نمایشگاه گروهی نقاشی «باستان نامه» با مدیریت هنری «شهلا کوهستانی» از ۴ تا ۱۱ بهمن در نگارخانه آیینه برج آزادی برپاست.

علاقمندان می توانند همه روزه به جز شنبه ها از ساعت ۹ تا ۱۷ از این نمایشگاه بازدید کنند.

کد مطلب 4522450
فاطمه کریمی

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