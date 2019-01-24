نشست ملی طراحی در صنایع دستی در زنجان برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان، یحیی رحمتی در نشست نمونه سازی طرح های برگزیده سه دوره نشست طراحی صنعتی در صنایع دستی با با بیان اینکه نشست طراحی صنعتی در صنایع دستی از حوزه استان زنجان در دور چهارم فراتر رفته و بعنوان یک نشست ملی با رویکرد طراحی و بسته بندی محصولات شهرها و روستا های جهانی برگزار می شود، اظهار کرد: امسال تنها به محصولات استان زنجان بسنده نشده و در کنار چاقو، مس و ملیله و چاروق زنجان، سفال لاله جین همدان، سفال شهررضای اصفهان، نمد چهار محال، حصیربافی گیلان، منبت آباده و سنگ خراسان نیز بعنوان محصولات شهرها و روستاهای جهانی در نشست تخصصی "طراحی در صنایع دستی " حضور دارند.

وی ادامه داد: این نشست که از اول تا سوم اسفندماه برگزار خواهد شد دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سه رشته گرافیک، طراحی صنعتی و صنایع دستی در حوزه طراحی و بسته بندی صنایع دستی به رقابت خواهند پرداخت.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان زنجان ، با تاکید بر اینکه نشست نمونه سازی به منظور عملیاتی کردن ایده‌ها برگزار شده، ادامه داد: امروز ما با بررسی طرح های برگزیده سه دوره قبل برآن شدیم تا ایده های برتر را بتوانیم شاید با کمی تغییر به محصول بدل کنیم و مانند بیشتر نشست های اینچنینی ایده ها در حد طرح باقی نماند.

رحمتی با اشاره به اینکه طراحی در حوزه صنایع دستی محدودیت هایی دارد، افزود: مشکلات حوزه طراحی اغلب به دلیل عدم آشنایی طراح با حوزه صنایع دستی است چراکه در حوزه صنایع دستی ما محدودیت هایی داریم که با اندکی جدا شدن از فرم و نقوش ماهیت اثر تغییر می کند.

وی نشست نمونه سازی را به نوعی سلیقه بخشی برای دوره های بعدی نشست دانست و ادامه داد: ما بر آن شدیم قبل از ورود به نشست طراحی در صنایع دستی که امسال با رویکرد ملی برگزار خواهد شد، فرصت خوبی در اختیار دانشجویان طراحی صنعتی قرار دهیم برای تبدیل ایده هایشان به محصول برای ورود به بازار .

رحمتی گفت: حفظ روش تولید و شناسنامه اقلیمی محصول در قالب نقوش برای ما از اهمیت بالایی برخوردار است و خواهان ورود ایده های جدید در حوزه تولید محصولات هستیم.

نشست نمونه سازی آثار برگزیده سه دوره نشست تخصصی طراحی صنعتی در صنایع دستی هم اکنون با حضور اساتید برجسته طراحی صنعتی کشور، استادان صنعتگر استان زنجان و دانشجویان دارای ایده های برگزیده هم اکنون در دانشگاه جامع علمی کاربردی استان زنجان در حال برگزاری است.