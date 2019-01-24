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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۱:۵۶

حسینی اراکی:

جوانان به انگیزه مذهبی نیازدارند/بصیرت فاطمی لازمه استمرار انقلاب

جوانان به انگیزه مذهبی نیازدارند/بصیرت فاطمی لازمه استمرار انقلاب

اردبیل - مدرس حوزه و دانشگاه گفت: جوانان به انگیزه‌ و الگوی مذهبی نیاز داشته و مجالس مذهبی باید محل ترویج چنین دیدگاه‌هایی باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سیدابراهیم حسینی اراکی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش طلایه‌داران فاطمی ویژه تشکل‌های دینی استان اردبیل تصریح کرد: هیئت‌ها و تکایای مذهبی تنها نباید به محلی برای گریه و ذکر مصیبت تبدیل شوند بلکه باید به صورت ملی برای بصیرت‌افزایی دینی در تلاش باشند.

به گفته وی حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از امامت و ولایت ۱۲ گام استوار و بلند برداشتند که تشریح هر یک از این اهداف در الگوسازی مناسب جامعه تاثیرگذار خواهد بود.

این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: استمرار انقلاب و پایداری حرکت شکوهمند نظام به عوامل دینی و اخلاقی همچون افزایش بصیرت فاطمی نیازدارد تا به مانند صدیقه کبری (س) هر آنچه را که در دست داریم در طبق اخلاص گذاشته و در راه دین و انسانیت صرف نماییم.

جلوه‌های شکوهمند انقلاب اسلامی متجلی شده است

حسینی اراکی به جلوه‌های شکوهمند انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و یادآور شد: این انقلاب وجه تمایز بارزی با دیگر حکومت‌ها داشته و از این رو که محوریت نظام از دنیا و دنیا طلبی به دور است، از جلوه‌های مثال زدنی الهی مستمری برخوردار خواهد بود.

وی با بیان اینکه پیدایش انقلاب و تثبیت نظام با همت مردان و زنانی خداجو محقق شده است، افزود: بحث استمرار اهداف عالیه هر انقلابی از شاخصه‌های مهمی بوده که در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع توجه ویژه‌ای شده است.

این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: خواب بدون تعبیر دشمنان در خصوص شکست انقلاب در پیش از رسیدن به بلوغ ۴۰ سالگی شکست خورده و از این رو که انقلاب بر محور حق‌طلبی و حق‌جویی حرکت می‌کند آرمان‌های موجود همچنان شکست‌ناپذیر باقی خواهند ماند.

حسینی اراکی از انقلاب اسلامی ایران به عنوان معجزه قرن یاد کرد و افزود: با اراده الهی انقلاب شکوهمند اسلامی با حاکمیت دینی خود تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) ادامه یافته و در مقابل زورگویی‌ مستکبرین جهانی تسلیم نخواهد شد.

کد مطلب 4522454
محمد میرزایی ناطق

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