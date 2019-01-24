جوانان به انگیزه مذهبی نیازدارند/بصیرت فاطمی لازمه استمرار انقلاب

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سیدابراهیم حسینی اراکی پیش از ظهر پنجشنبه در همایش طلایهداران فاطمی ویژه تشکلهای دینی استان اردبیل تصریح کرد: هیئتها و تکایای مذهبی تنها نباید به محلی برای گریه و ذکر مصیبت تبدیل شوند بلکه باید به صورت ملی برای بصیرتافزایی دینی در تلاش باشند.
به گفته وی حضرت فاطمه زهرا (س) در دفاع از امامت و ولایت ۱۲ گام استوار و بلند برداشتند که تشریح هر یک از این اهداف در الگوسازی مناسب جامعه تاثیرگذار خواهد بود.
این مدرس حوزه و دانشگاه ادامه داد: استمرار انقلاب و پایداری حرکت شکوهمند نظام به عوامل دینی و اخلاقی همچون افزایش بصیرت فاطمی نیازدارد تا به مانند صدیقه کبری (س) هر آنچه را که در دست داریم در طبق اخلاص گذاشته و در راه دین و انسانیت صرف نماییم.
جلوههای شکوهمند انقلاب اسلامی متجلی شده است
حسینی اراکی به جلوههای شکوهمند انقلاب اسلامی نیز اشاره کرد و یادآور شد: این انقلاب وجه تمایز بارزی با دیگر حکومتها داشته و از این رو که محوریت نظام از دنیا و دنیا طلبی به دور است، از جلوههای مثال زدنی الهی مستمری برخوردار خواهد بود.
وی با بیان اینکه پیدایش انقلاب و تثبیت نظام با همت مردان و زنانی خداجو محقق شده است، افزود: بحث استمرار اهداف عالیه هر انقلابی از شاخصههای مهمی بوده که در نظام جمهوری اسلامی ایران نیز بر این موضوع توجه ویژهای شده است.
این مدرس حوزه و دانشگاه یادآور شد: خواب بدون تعبیر دشمنان در خصوص شکست انقلاب در پیش از رسیدن به بلوغ ۴۰ سالگی شکست خورده و از این رو که انقلاب بر محور حقطلبی و حقجویی حرکت میکند آرمانهای موجود همچنان شکستناپذیر باقی خواهند ماند.
حسینی اراکی از انقلاب اسلامی ایران به عنوان معجزه قرن یاد کرد و افزود: با اراده الهی انقلاب شکوهمند اسلامی با حاکمیت دینی خود تا زمان ظهور حضرت ولیعصر (عج) ادامه یافته و در مقابل زورگویی مستکبرین جهانی تسلیم نخواهد شد.
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