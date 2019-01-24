به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، مولود چاووش‌ اوغلو وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه در اظهاراتی اعلام کرد: آمریکا در امور داخلی ونزوئلا دخالت می‌کند.

وزیر خارجه ترکیه با بیان اینکه در روزهای اخیر برخی کشورهای آمریکای لاتین و آمریکا اقدام به مداخله مکرر در امور داخلی ونزوئلا کرده اند، اعلام کرد: در ونزوئلا یک رئیس جمهور منتخب وجود دارد؛ رئیس مجلس نیز به صورت غیر رسمی به عنوان رئیس جمهوری اعلام می شود. این وضعیت بسیار عجیبی است!

وزیر خارجه ترکیه اضافه کرد: اینکه یک رئیس‌ جمهوری منتخب وجود داشته باشد و شخص دیگری خود را رئیس‌ جمهوری معرفی کند و برخی کشورها هم او را به رسمیت بشناسند، می‌ تواند آشوب و بحران ایجاد کند. ما مخالف منزوی کردن کشورها هستیم. امیدوارم این وضعیت، به‌صورت مسالمت‌ آمیزی رفع شود.

وی در ادامه افزود: آنکارا حمایت خود را از دولت قانونی کاراکاس اعلام می کند.

گفتنی است، پس از اینکه «خوان گوایدو» رئیس شورای ملی ونزوئلا و رهبر مخالفان تحت امر آمریکا در این کشور دیروز چهارشنبه خود را رئیس‌جمهوری موقت معرفی و سپس سوگند یاد کرد، «دونالد ترامپ» رئیس‌ جمهوری و «مایک پمپئو» وزیر خارجه آمریکا در بیانیه‌ هایی مداخله‌ جویانه از این تصمیم استقبال کرده و گوایدو را به عنوان رئیس‌جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت شناختند!

به دنبال مجموعه اقدامات تحریک آمیز واشنگتن، تعدادی از هواداران «خوان گوایدو» در برخی خیابان های کاراکاس پایتخت این کشور به خیابان ها ریخته و پس از سردادن شعارهایی ضد «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی و منتخب ونزوئلا دست به آشوب و هرج و مرج در خیابان ها و معابر برخی از شهرها زدند.