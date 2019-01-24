مذاکرات طالبان و آمریکا در قطر وارد چهارمین روز خود شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جمهور، «ذبیح الله مجاهد» سخنگوی گروه طالبان اعلام کرد که مذاکرات نمایندگان این گروه با «زلمی خلیل زاد» نماینده ویژه آمریکا در امور صلح افغانستان، امروز نیز در قطر ادامه دارد ولی جزئیات کامل این مذاکرات در دست نیست.

در همین حال منابعی از دفتر طالبان در قطر اعلام کردند که نمایندگان طالبان و آمریکا در قطر به احتمال فراوان امروز بیانیه مشترک صادر خواهند کرد.

چهارمین نشست آمریکا با طالبان روز دوشنبه (یکم بهمن) در قطر از سر گرفته شد. با وجود اعلام وزرات خارجه آمریکا مبنی بر ۲ روزه بودن این نشست اما این مذاکرات امروز وارد چهارمین روز خود شده است.

طالبان که پیش از این از توقف یا تعویق مذاکرات با آمریکا به دلیل عدم تمایل این کشور به انجام مذاکرات در مورد خروج نیروهای آمریکایی از افغانستان، هشدار داده بودند، اعلام کرد که اکنون آمریکا برای مذاکرات این خصوص توافق کرده است.