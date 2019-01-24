بازداشت ۱۱ روزه مرضیه هاشمی نتیجه مستقیم زورگویی آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بسیج رسانه استان زنجان، عبدالله جعفری با اشاره به دستگیری ۱۱ روزه مرضیه هاشمی، خبرنگار و گزارشگر شبکه ماهوارهای پرستیوی، توسط افبیای در آمریکا اظهار کرد: بازداشت مرضیه هاشمی نتیجه مستقیم زورگویی آمریکا بود و آمریکا هزینه این کار را خواهد داد.
وی افزود: مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی الاصل شبکه پرس تی وی نزدیک به ۱۱ روز در زندان آمریکا به سر برد و در ابتدای دستگیری حقوق مذهبی و فردی وی نادیده گرفته شده است.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا عنوان کرد: اقدام آمریکا در قبال خانم هاشمی نقض آشکار حقوق بشر، حق آزادی بیان و رسانههای آزاد از سوی آمریکا است.
جعفری بیان کرد: آمریکاییها چندین روز پس از بازداشت هاشمی گفتند وی به عنوان شاهد کلیدی در یک پرونده قضایی بازداشت شده است، ماجرایی که مبتنی بر یک قانون نادر انجام شده است.
وی تصریح کرد: آمریکاییها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و به عموم مردم در این خصوص توضیح دهند، این اقدام نشان دهنده این است که چرا مردم ایران، آمریکا را نماد استکبار مینامند.
جعفری با اشاره به رفتار متناقض آمریکاییها عنوان کرد: رویه آمریکاییها در قضیه حقوق بشر بستگی به این دارد که شما دوست یا دشمن آنها هستید، در ماجرای جمال خاشقجی دیدیم که علیرغم شواهد قوی درباره نقش آفرینی ولیعهد سعودی، آمریکاییها کاری به کار او نداشتند چون دوست و متحدشان بود اما در قضیه بازداشت مرضیه هاشمی مشاهده کردیم که چه رفتاری با وی داشتند.
رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان اظهار کرد: مرضیه هاشمی از آن کسانی است که به آنچه انجام میداد باور داشت. وی پوشش چادر را به خاطر آنچه به آن باور داشت انتخاب کرد، بازداشت وی برای دولت آمریکا هزینهبر خواهد بود.
جعفری با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در خصوص این بازداشت، خاطرنشان کرد: متاسفانه مدعیان حقوق بشر غربی نسبت به این بازداشت رفتار متناقضی داشتند که به هیچ وجه قابل قبول نیست.
وی با بیان اینکه آزادیخواهان جهان خواستار توضیح دولت آمریکا در خصوص بازداشت مرضیه هاشمی خواهند بود، گفت: وزارت خارجه باید این موضوع را به صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.
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