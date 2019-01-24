بازداشت ۱۱ روزه مرضیه هاشمی نتیجه مستقیم زورگویی آمریکا بود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از بسیج رسانه استان زنجان، عبدالله جعفری با اشاره به دستگیری ۱۱ روزه مرضیه هاشمی، خبرنگار و گزارشگر ‏شبکه ماهواره‌ای پرس‌تی‌وی، توسط اف‌بی‌ای در آمریکا اظهار کرد: بازداشت مرضیه ‏هاشمی نتیجه مستقیم زورگویی آمریکا بود و آمریکا هزینه این کار را خواهد داد. ‏

وی افزود: مرضیه هاشمی خبرنگار آمریکایی الاصل شبکه پرس تی وی نزدیک به ۱۱ ‏روز در زندان آمریکا به سر برد و در ابتدای دستگیری حقوق مذهبی و فردی وی نادیده ‏گرفته شده است.‏

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان با اشاره به نقض حقوق بشر توسط دولت آمریکا ‏عنوان کرد: اقدام آمریکا در قبال خانم هاشمی نقض آشکار حقوق بشر، حق آزادی بیان و ‏رسانه‌های آزاد از سوی آمریکا است.‏

جعفری بیان کرد: آمریکایی‌ها چندین روز پس از بازداشت هاشمی گفتند وی به عنوان شاهد ‏کلیدی در یک پرونده قضایی بازداشت شده است، ماجرایی که مبتنی بر یک قانون نادر ‏انجام شده است.‏

وی تصریح کرد: آمریکایی‌ها باید پاسخگوی اقدامات خود باشند و به عموم‌ مردم در ‏این خصوص توضیح دهند، این اقدام نشان دهنده این است که چرا مردم ایران، آمریکا را ‏نماد استکبار می‌نامند.‏

جعفری با اشاره به رفتار متناقض آمریکایی‌ها عنوان کرد: رویه آمریکایی‌ها در قضیه حقوق ‏بشر بستگی به این دارد که شما دوست یا دشمن آنها هستید، در ماجرای جمال خاشقجی ‏دیدیم که علیرغم شواهد قوی درباره نقش آفرینی ولیعهد سعودی، آمریکایی‌ها کاری به کار ‏او نداشتند چون دوست و متحدشان بود اما در قضیه بازداشت مرضیه هاشمی مشاهده ‏کردیم که چه رفتاری با وی داشتند.‏

رئیس سازمان بسیج رسانه استان زنجان ‏اظهار کرد: مرضیه هاشمی از آن کسانی است که ‏به آنچه انجام می‌داد باور داشت. وی پوشش چادر را به خاطر آنچه به آن باور داشت ‏انتخاب کرد، بازداشت وی برای دولت آمریکا هزینه‌بر خواهد بود.‏

جعفری با اشاره به سکوت مدعیان حقوق بشر در خصوص این بازداشت، خاطرنشان کرد: ‏متاسفانه مدعیان حقوق بشر غربی نسبت به این بازداشت رفتار متناقضی داشتند که به هیچ ‏وجه قابل قبول نیست.‏

وی با بیان اینکه آزادی‌خواهان جهان خواستار توضیح دولت آمریکا در خصوص ‏بازداشت مرضیه هاشمی خواهند بود، گفت: وزارت خارجه باید این موضوع را به ‏صورت جدی مورد پیگیری قرار دهد.‏