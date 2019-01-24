واردات گوشت از کشورهای دیگر مایه تاسف است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی ابراهیمی پیش ازظهر پنجشنبه در مراسم تودیع و معارفه مسئول نمایندگی ولی فقیه در جهاد کشاورزی مازندران با بیان اینکه الگوی همه ما در جامعه رهبر معظم انقلاب اسلامی است ومسیر انقلاب را برای ما ترسیم کرده است.

وی اظهار داشت: اگر بخواهیم ارزش های والای شهدا و انقلاب اسلامی را حفظ کنیم باید در مسیر اهداف و آرمان های انقلاب حرکت کنیم و امروز باید در این مسیرقدرتمندانه عمل کنیم.

وی با بیان اینکه امروز جنگ اقتصادی است تصریح کرد: امروز باید در جنگ اقتصادی آمال و نقشه های دشمنان را نقش برآب کنیم و توطئه تابستان کذایی و داغ آنان نیز برملا شده است.

حجت الاسلام ابراهیمی با اظهار اینکه باید کشور را در بخش کشاورزی و اقصتادی خودکفا کنیم تصریح کرد: در آستانه چهلمین سالروز پیروزی انقلاب اسلامب باید دستاوردهای انقلاب به جامعه معرفی شود.

معاون امور استان های نمایندگی ولی فقیه در وزارت جهاد کشاورزی ادامه داد: برای خودکفایی کردن کشاورزی و ترویج کشاورزی اسلامی باید از مبلغان و روحانیان خوشفکر در مجموعه وزارت جهاد کشاورزی بهره گیری کنیم.

وی واردات گوشت از برزیل و ۹ کشور دیگر مایه تاسف دانست.

در این مراسم با تقدیر از تلاش های حجت الاسلام موسوی مسئول نهاد نمایندگی در جهاد کشاورزی تقدیر و حجت الاسلام محمد فلاح به عنوان مسئول جدید این حوزه معرفی شد.