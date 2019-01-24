فرهنگ علوی و فاطمی پشتوانه نسل سوم و چهارم انقلاب است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام مهدی ستوده پیش از ظهر پنجشنبه در همایش طلایهداران فاطمی ویژه تشکلهای دینی استان اردبیل تصریح کرد: نسل جدید انقلاب باید ادامه دهنده راه شهدا باشند و در این مسیر الگوسازی دینی و فرهنگی بهترین محرک تحقق اهداف اخلاقی تلقی خواهد شد.
وی افزود: از این رو که انقلاب بزرگ اسلامی ایران بر اساس ولایت فقیه و مردممحوری بنیانگذاری شده، تجلی پیدا کردن باورها و اعتقادات دینی در عرصههای مختلف زندگی برای عبور از فشارهای سخت و ناجوانمردانه اقتصادی و روانی دشمنان مورد نیاز خواهد بود.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل ادامه داد: دشمنان با توسل به ناکارآمد نشان دادن انقلاب شبهات مختلفی را در پیش روی نسل جوان قرار میدهند تا از این طریق به اهداف پلید و شیطانی خود دست یابند.
ستوده با اشاره به اینکه در زمان فتنه، هجمه و شبههافکنی دشمنان تبیین و تشریح واقعیتهای موجود باید به عنوان یک اصل اساسی مطرح شود، افزود: در این مقطع نیازی به بیان عملکرد دولتهای مختلف و مقایسه آنها نیست بلکه آنچه در این انقلاب مشخص بوده نمود عینی پیدا کردن کرامتهای انسانی و اخلاقی در مجموعههای مذهبی و دینی به برکت این نظام مردمی و حقمحور است.
به گفته وی هیئتهای مذهبی در قبال جوانان وظیفه خطیری را برعهده دارند تا با بیان واقعیتهای موجود و بصیرتافزایی نسل سوم و چهارم آنان را از هجمههای وسیع و در کمین دشمنان مصون دارند.
مدیرکل تبلیغات اسلامی استان اردبیل اضافه کرد: ایران اسلامی با نگاه دینی خود و با فرمان معمار کبیر انقلاب برخاشته از اراده مردم و استمداد از منشور بزرگ قرآن دفاع از مظلوم و مقابله با استکبار را به عنوان محوریترین برنامه خود تعیین کرده و برای ترویج این فرهنگ در تلاش خواهد بود.
نظر شما