رامسر نیازمند کمربندی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمد آزاد پیش ازظهر پنجشنبه در جلسه با مدیر کل راه و شهرسازی استان مازندران که در دفتر فرماندار برگزار شد گفت: رامسر با شهره جهانی و آوازه ملی به عنوان یک شهر گردشگری نیازمند کمربندی است و خدمات رسانی به گردشگران از وظایف مسئولان بوده و اقدامات مهمی در بخش های زیر ساخت و گردشگری در این شهر انجام شده است.

فرماندار رامسر تصریح کرد: دهستان اشکور با فاصله ۱۳۰ کیلومتری از رامسر بوده که دولت تدبیر و امید نگاه ویژه ای به توسعه و حل مشکلات روستاها دارد و فرودگاه رامسر به عنوان یک ظرفیت بزرگ گردشگری در این شهر بوده و از شهرهای اطراف از این فرودگاه جهت انجام پرواز استفاده می شود.

فرماندار رامسر با بیان اینکه عدم وجود کمربندی باعث مشکلاتی در این شهر شده خاطرنشان کرد: بلوار معلم محل تردد ماشین آلات سنگین بوده که روزنه های ایجاد کمربندی کم فروغ بوده و با توجه به توریست پذیر بودن این شهر در ایام تعطیلات دارای بار ترافیکی سنگینی است.

وی افزود: راهداری باید در حوزه آسفالت و ترمیم آن و خط کشی کمک کار ما باشد چون شهرداریها با توجه به مشکلات مالی توان ترمیم آسفالت را ندارند.

محمد آزاد گفت: راههای روستایی دچار فرسایش شده که با توجه به توریست پذیر بودن روستاها و مطالبات مردمی در این بخش نیازمند تسریع آسفالت در محورهای روستایی هستیم.

وی با اشاره به اینکه وزیر راه و شهرسازی نگاه ویژه ای به رامسر دارد تصریح کرد: محمد اسلامی در طول دوران خدمت خود در استانداری مازندران چندین بار متوالی برای بازدید از پروژه های رامسر و حل مشکلات سیل اخیر به رامسر سفر کرد.

فرماندار رامسر افزود: در حوزه مسکن مهر ۳۰ درصد کار انجام شده که نیازمند پیگیری و حمایت بیشتری در این بخش هستیم و بافت فرسوده شهری چهره نامناسبی به این شهر بخشیده و باز آفرینی شهری باید در دستور کار قرار گیرد.