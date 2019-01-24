سوریه دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، وزارت خارجه سوریه به تحولات اخیر ونزوئلا واکنش نشان داد.

این وزارتخانه دخالت آمریکا در امور داخلی ونزوئلا را محکوم کرد، [دخالتی] که نقض آشکار قوانین بین‌الملل است.

دمشق اعلام کرد که سوریه در حفظ حاکمیت ونزوئلا و شکست طرحهای خصمانه دولت آمریکا کاملا با رهبری و ملت ونزوئلا اعلام همبستگی می‌کند.

گفتنی است که ونزوئلا از صبح چهارشنبه، صحنه تحولات سیاسی و اعتراضات ضددولتی بوده است.

روز چهارشنبه دقایقی پس از آنکه رئیس پارلمان ونزوئلا خود را رئیس جمهوری این کشور خواند؛ آمریکا اعلام کرد که وی را به عنوان رئیس جمهوری موقت ونزوئلا به رسمیت می‌شناسد.

«دونالد ترامپ» رئیس جمهوری آمریکا نیز در پی به رسمیت شناختن رئیس کنگره ملی ونزوئلا به عنوان رئیس جمهوری این کشور، از «نیکلاس مادورو» رئیس جمهوری قانونی خواست کناره گیری کند.

وی همچنین دولت ونزوئلا را تهدید کرد در صورتی که از این کار سر باز بزند، آمریکا همه گزینه ها را روی میز دارد.