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۴ بهمن ۱۳۹۷، ۱۲:۴۲

آنکارا: وقت تحقیقات بین‌المللی درباره قتل «خاشقجی» رسیده است

آنکارا: وقت تحقیقات بین‌المللی درباره قتل «خاشقجی» رسیده است

وزیر خارجه ترکیه تأکید کرد: وقت تحقیقات بین‌المللی درباره قتل «خاشقجی» رسیده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ینی شفق، «مولود چاووش‌ اوغلو» وزیر خارجه ترکیه امروز پنجشنبه در مصاحبه تلویزیونی با شبکه «هابرتُرک» اعلام کرد: وقت تحقیقات بین‌المللی درباره قتل «خاشقجی» رسیده است.

وزیر خارجه ترکیه در این خصوص گفت: اردوغان، رئیس جمهوری ترکیه دستور احراز آمادگی های لازم برای ادامه روند پیگیری پرونده مذکور در سطح بین المللی را صادر کرده است.

وی در ادامه افزود: قرار است در آینده نزدیکی گزارشگران ویژه سازمان ملل در این خصوص به ترکیه اعزام شدند.

جمال خاشقجی نویسنده منتقد سعودی در دوم اکتبر سال گذشته میلادی پس از مراجعه به کنسولگری عربستان در استانبول ترکیه ناپدید شد و دولت ریاض که در ابتدا مدعی شده بود که خاشقجی از ساختمان کنسولگری خارج شده سرانجام پس از ۲۰ روز با انتشار بیانیه‌ای قتل او را در ساختمان کنسولگری تائید کرد.

کد مطلب 4522482

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